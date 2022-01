Sergio saca de su casa a Alicia y llevará a Julieta a vivir con él en Si Nos Dejan

Una importante batalla ha ganado Sergio Carranza, tras lograr con orden de juez en mano, sacar a Alicia Montiel de su casa -quien fue su esposa por más de 30 años y madre de su tres hijos-; por ello, los personajes interpretados por Alexis Ayala y Mayrín Villanueva, han entrado en una batalla campal, tirándose con todo con tal de conseguir el triunfo en su familia en la telenovela "Si Nos Dejan"; pues Sergio pretende llevar a vivir con él a Julieta Lugo, su amante.

La telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa, pone sobre la mesa el cinismo de un hombre machista que, tras ser el primero que abrió la posibilidad a un relación extramarital de su aún esposa Julieta, ahora se ha valido de todas sus armas para humillar a su ahora ex esposa, su compañera de vida por más de 30 años, tras no aceptar que ella también encontró el amor en un hombre bueno y sencillo que o hace más que amarla.

Por tanto, y tras verse derrotado luego de pedirle una segunda oportunidad a Alicia en frente de sus hijos y su suegra -sin dejar a Julieta- para renovar sus votos y hacer como que si nada hubiera pasado, Sergio le ha cobrado caro su desprecio, pues además de desprestigiarla frente a su familia y ante todo el mundo, todavía logró quitarle la custodia de su hija Miranda (Isidora Vives) -la menor-, y además, sacarla de la casa de la que a ella le pertenece la mitad de todo lo que han ahí.

Lee también: Alicia manda a todos al carajo y se entrega a Martín en Si Nos Dejan

Pero en el momento en el que Sergio llegó a sacarla, toda la familia estaba afuera de la casa, recriminándole a Sergio hasta donde ha llegado para salirse con la suya, pues por principio de cuentas, Gonzalo (Carlos Said) -su único hijo varón-, le reclama la bajeza en la que ha caído, defendiéndose éste, con insultos, debido a que decidió dejar la medicina para convertirse en un chef.

Pero Alicia no se irá, sin decirle sus verdades en frente de todo mundo, y de hacerle ver que ésta es una batalla que él ganó gracias a sus influencias y a base de haber comprado a las autoridades, pero le jura que esto no se va a quedar así y que va a pelear por lo que le corresponde por la vía legal.

Lee también: 'El Diablo' traiciona a Martín; retoma una vieja relación con su ex en Si Nos Dejan

Yuri (Isabel Burr), decide quedarse en la mansión Carranza, pues ahí tiene escondido de la policía a 'El Cholo' y por otro lado, le argumenta a su madre que ella tiene que quedarse a apoyarla con Miranda, pues no puede confiar en una mujer como Julieta, que pueda lidiar con ella.

Por otro lado, Julieta prepara la mudanza del departamento para llevarse sus cosas a la mansión Carranza y claro, empieza a poner sus reglas pero todo parece indicar que nadie las respetará; pues todos extrañarán la presencia de Alicia, dueña y señora de esa casa.

Fedora Montelongo, quien estuvo resguardada por algún tiempo en la casa de los Carranza, ahora se llevará a vivir con ellos a Alicia, su hijo Gonzalo, su madre Doña Eva (Susana Dosamantes), y empezarán una nueva vida.

Lo peor del caso, es que ni la noticia de que Martín Guerra (Marcus Ornellas) es ahora quien ha renunciado al amor de Alicia Montiel -tras la súplica de Doña Eva-, ha hecho cambiar de opinión a Sergio Carranza y sabiendo la noticia, de todas formas sigue adelante con su plan.

Por otro lado, Doña Eva le reclama a Sergio, argumentándole que no le va a perdonar lo que hizo, dejándolas sin un techo donde vivir y además, le hace ver que tanto él como Alicia serán un par de viejos para sus parejas en unos años, y van a terminar siendo cambiados por gente más joven y con más dinero, lo que provoca que Sergio le diga que para ese entonces ella ya o estará para verlo, viéndose sorprendido, pues le asegura que en una de ésas, ella lo entierra a él primero.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!