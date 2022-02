Sergio logra sacar a Julieta de su casa con la esperanza de que Alicia vuelva en Si Nos Dejan

Este domingo, llegará a su fin "Si Nos Dejan", una historia que ha revolucionado la forma de ver la vida en matrimonio y que saca lo peor de los hombres machistas que se creer superior a las mujeres y éste es el caso de Sergio Carranza (Alexis Ayala), quien tras darse cuenta de todos sus errores cometidos, finalmente logra sacar a Julieta (Scarlet Gruber) de su casa con la esperanza de que Alicia (Mayrín Villanueva) vuelva.

Las emociones están a flor de piel, pues entre las obligaciones que deberían realizar y lo que realmente sienten los personajes del melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa Univisión están cautivando más al público con ratings hasta de 4 millones de televisores encendidos desde el pasado 1° de noviembre, no han parado de protagonizar situaciones que ponen en entredicho su dignidad y sus intereses.

Casos muy evidentes son el de Yuri Carranza (Isabel Burr), quien está a punto de condenarse por toda un vida al aceptar reanudar su noviazgo con Moisés Zapata (Jorge Gallegos) sólo porque le ha prometido que él va a liberar a 'El Cholo' (Alex Perea) de la cárcel, como una trampa para que ella se convierta en su esposa y a sabiendas de que ella no lo quiere y espera un hijo del reo.

Por otro lado, Alicia Montiel (Villanueva), no ha podido ser feliz con Martín Guerra (Marcus Ornellas), entre tantos intentos que han hecho y la presión social a la que se han sometido inconscientemente con tal de amarse libremente. Pero una mala jugada le tiene preparada el destino, mientras él busca esclarecer el asesinato de su hermano Simón (Miguel Riguezza) y con las pruebas en la mano de que no fue 'El Cholo' quien lo mandó al otro mundo, el verdadero asesino de su hermano, se vengará de él ¡con su hija!

Sofía Guerra Vegas (Elissa Marie Soto Bazán) y Luna Cruz (Karla Gaytán) se han hecho muy amiguitas pues van en la misma escuela; no obstante, esa será la carnada perfecta para que 'El Toro' Cruz (Francisco 'Pakey' Vázquez) "socialice" con la niña -el gran amor de Martín-, y hacerlo desistir de interponer una demanda en su contra por dicho asesinato.

Por otro lado, Julieta Lugo no piensa dejar de fastidiar a Sergio Carranza, quien lo amenaza con el tema de la paternidad irresponsable y se aprovecha de la situación del cuarto hijo que ha hecho pública su aparición -como un error del pasado-, pues es su cuartada perfecta por haberla echado de su casa como una vil basura; y aprovechará el poder de su palabra para destruir a Sergio públicamente a través de su programa de televisión, su primer invitado: precisamente Lucas Bejarano (Solkin Ruz), que en realidad debería apellidarse Carranza.

Entre tanto, el bien ha triunfado sobre el mal con la reconciliación entre Alicia y Fedora Montelongo (Gaby Spanic), quien cometió el error de dejarse llevar por sus pasiones y entregarse a Gonzalo Carranza (Carlos Said), el hijo de su mejor amiga, por lo que el error llevó a Fedora a quedarse sin la amistad de su casi hermana.

Aunque para remediarlo ésta se ha deshecho en recuperar dicha amistad pagando su estancia en un hotel o descubriendo hechos insólitos como que su madre Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes), le haya robado todo su dinero para irse a apostar al casino, así como haberse robado varias piezas de valor para empeñarlas y poder jugar. Lo que le ha hecho ver a Alicia, la fidelidad de Fedora como amiga.

Otro de los personajes que ha causado tanto revuelo y hasta malestar entre los televidentes, es el de Miranda -la más pequeña de los Montiel Carranza- (Isidora Vives), quien ha logado esclarecer con la policía, de qué celular salió el vídeo por el que se ha hecho viral de un bailecito sexy que le está haciendo a su novio Diego Santibáñez 'El Culebra' (Paco Luna), que fue sustraído por un par de chavos que se decían sus amigos y se lo cambiaron a Nicole del Valle (Nicole Curiel) por enseñarles a ambos sus atributos. El castigo de Nicole ha sido su total expulsión del colegio y perder el año escolar.

Y otro de los maleantes con título que está por caer en manos de la justicia es Alberto Mujica (Mauricio Pimentel), quien como Ministerio Público ha cometido muchos delitos, entre estos, proteger a 'El Toro' Cruz -el verdadero asesino de Simón Guerra- y por otro lado, el constante acoso contra la teniente Karina Gómez (Lore Graniewicz) -uno de sus mejores elementos de la corporación-, pero con la que quiere tomarla a la fuerza y hacerla suya porque le gusta; incluso ya le ofreció un asenso a cambio de acostarse con él. Pero no cuenta con que, además de ser un tipo decrépito, Karina está enamorada de Martín Guerra.

Por su parte, Gonzalo ha logrado recapacitar luego de cometer tantos errores y de sufrir la muerte de su amigo Suso Hernández (Ignacio Ortiz Jr.), quien murió por querer escapar de la policía cuando fue descubierto con el tal 'Trompeta' (Francisco Rocha) cuando intercambiaban droga. Pero su novia Lorena (Claudia Zapata) ha logrado con paciencia, que éste entre en razón y ponga los pies sobre la tierra.

"Si Nos Dejan", llegará a su fin este domingo en punto de las 8:30 pm con un capítulo de dos horas y media por el Canal de las Estrellas... ¡No te lo pierdas!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!