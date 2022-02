Sergio exige a Julieta que interrumpa su embarazo y ésta lo hace público en Si Nos Dejan

Un segundo descalabro ha visto llegar Sergio Carranza, tras la noticia de Julieta Lugo (Scarlet Gruber) de que está embarazada del que en teoría sería el quinto hijo de Sergio; y tras sin poder creer que "todo mundo" le está reclamando su paternidad, éste le exige a su amante que interrumpa su embarazo en la telenovela "Si Nos Dejan".

Tras cruzar palabras por unos minutos, Sergio le hace ver a Julieta que los errorcitos pueden corregirse; por lo que le hace saber que el próximo paso es ir a donde el doctor y deshacerse de su bebé prácticamente, luego de reclamarle a su mujer que por qué no se cuidó, mismo reclamo que recibe de Julieta, pues le dice que si no quería más hijos, se hubiera cuidado, pues el embarazo no es responsabilidad sólo de la mujer.

Incluso, tras verse acorralado como uno de los papás más codiciados de su mundo, le argumenta a Julieta que él no esperaba más hijos, sino nietos, pues con Gonzalo (Carlos Said) y Yuri (Isabel Burr) -sus dos hijos que ya son mayores de edad-, lo mínimo que espera es que ahora lo hagan abuelo.

Pues la sorpresa que se torna como desagradable en la vida de Sergio, éste tendrá serios problemas de todo tipo, pues queda al descubierto como un mentiroso y cínico ante todo el mundo en la historia de Carlos Bardasano producida para Televisa Univisión en 2021.

Pero Julieta no se queda callada, y le asegura que ella tampoco se ve cambiando pañales ni haciendo mamilas, pues su carrera profesional va en ascenso, luego de que le dieran su propio programa en la televisora en la que ambos trabajan; pues según defiende su postura: "Créeme que esto yo no lo busqué".

A esto, Sergio le dice: "Entonces esto está muy claro, los errores se corrigen, se interrumpen... eso es lo que vas a hacer ¿Verdad?".

Y tras pensarlo mejor y arrepentirse ya de deshacerse del bebé en una primera ocasión, Julieta hará pagar a Sergio todas las que debe con su idea de llevar en su vientre un bebé por nueve meses con la idea de que sólo así, éste tendrá que casarse con ella, aunque se divorcie a la semana, pero de que no la va a dejar desprotegida con su bebé, es un hecho, según lo que le dijo a su amiga Mabe Rangel (Sofía Rivera Torres).

No sin antes decirle a Sergio que por ningún motivo va a hacer eso que tan groseramente insinúa, pues ese bebé que viene en camino es fruto de su amor y es una bendición para sus vidas. Y de forma sarcástica le recuerda que Alicia tiene tres, 'la sirvienta' tiene uno y ella, ningún hijo de él.

El bebé que viene en camino, no es el único problema al que Sergio se enfrentará; pues debido a los escándalos de los que ha sido objeto en los últimos meses, lo alejan totalmente de la posibilidad de ser socio de la televisora y no solo empleado, lo que por supuesto, lo lleva a hacer una rabieta más.

Pues por si fuera poco, Sergio se ha enterado que el tema que Julieta quiere abordar en el noticiero "Con la Verdad Por Delante", el tema de la paternidad irresponsable, lo que hace ir a reclamarle a Julieta y le pide que por ningún motivo hable de ello en e programa.

Julieta le asegura que no lo hará, pero ella tiene una estocada final; una sorpresa que dejará todavía más helado a Sergio; sorpresa que no se esperaba y que también deja al staff de foro de grabación sin palabras. Y es que con todas sus letras, anuncia: "Quiero contarles una cosa: Ustedes que nos han apoyado, acompañado y que nos han querido tanto tiempo, queremos que sean los primeros en saberlo, que Sergio y yo estamos embarazados".

