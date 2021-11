Sergio Sendel decepciona con su apariencia física; regresa como villano de novelas

Tras estar algunos años ausente de la pantalla chica, Sergio Sendel impresionó con su apariencia física. El villano de las telenovelas retomó su carrera como actor y regresó a la empresa que lo vio nacer para participar en la telenovela Mi fortuna es amarte, historia protagonizada por Susana González y David Zepeda y producida por Nicandro Díaz para Televisa.

Fue durante la emisión de Hoy del pasado viernes (5 noviembre) que Sergio Sendel apareció por primera vez luego de estar alejado de los reflectores para promocionar dicha novela junto con su compañera Denia Agalianou.

"Me siento muy contento, estaba platicando con Andrea que tengo 35 años de la primera vez que pisé Televisa, continúo y me reactivo con Nicandro Díaz (...) le tengo mucha confianza, es un tipo responsable y honesto, creo que vale mucho la pena que estemos pendiente de este proyecto", expresó el actor quien encarnará a Adrián Cantú, un hombre ambicioso y mujeriego.

"Es un tipejo, abandona a sus hijas y a su esposa en el aniversario número 20. Hay historias macabras, es un cerdo pero vale la pena", expresó el galán sobre su personaje.

La noticia de que Sergio Sendel regresa a la pantalla chica para encarnar a un villano más tras 35 años de carrera artística, provocando toda una sensación en las redes sociales. Como era de esperarse us millones de fanáticos no dudaron en aplaudir en regreso del antagonista de historias como Destilando amor, Mañana es para siempre, Lo que la vida me robó, entre otras.

"Sergio Sendel un señor de telenovelas bravo por su regreso!", "Sergio siempre el villano de lo mejor", "Ya hacía falta Sergio Sendel en una novela", "Bravo por el regreso de Sergio Sendel ya se extrañaba en las novelas excelente actor", "Sergio sendel un gran villano", "Que agasajo ver a Sergio Sendel que actorazo", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Pese a que el público aplaudió el regreso del villano de las telenovelas, algunos usuarios de las redes sociales hicieron énfasis en la apariencia física del actor, pues consideran que se ve totalmente diferente a como lucía hace años pero que sigue siendo todo un galán. Mientras que otros aseguraron que el histrión de 55 años recurrió al busturí.

"Qué diferente suena su voz, pero me encanta", "Sergio es un villanazo, qué bueno que regresa", "El rostro le cambió", " ¿Qué le pasó a Sendel? Lo veo distinto", " Se ve un poco viejo ya, pero igual guapo"", "Mucho tiempo q no veía Sergio Sendel. Su voz esta bien distinta", "Qué le pasó a sergio sendel en la cara?", "Ya no se parece", son otros de los comentarios en la red.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se especula que Sergio Sendel se hizo sus arreglitos en el rostro, pues hace unos años el actor también se vio involucrado en esté tema y lo desmintió asegurando que él solo cuidaba su alimentación.

Tras finalizar la telenovela Juntos el corazón nunca se equivoca en el 2019, Sergio Sendel se alejó de las pantallas, y aunque en un momento refirió que no tenía necesidad de aceptar cualquier oferta que se le presentará, fue el productor Nicandro Díaz quien convenció al famoso de ser parte de la telenovela Mi fortuna es amarte, la cual se estrenará el próximo lunes 8 de noviembre por Las Estrellas.

