Sergio Carranza se queda mudo al ver juntas a sus dos mujeres en Si Nos Dejan

La hora de la verdad ha llegado, pues luego de que con engaños, Sergio Carranza (Alexis Ayala) fue citado por Julieta Lugo (Scarlet Gruber) en el hospital donde se recupera luego de un accidente automovilístico que tuvo, éste se queda mudo al ver juntas a las dos mujeres que ama en la telenovela "Si Nos Dejan".

Pues luego de la visita de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) a Julieta en el hospital, la esposa y madre de los tres hijos de Sergio, puso fin de una vez por todas a las promesas que Sergio les ha hecho a una y a otra en su afán por recuperar a su familia y por no perder al "amor fresco" que ha sido un aliciente para su vida.

El gran Sergio Carranza no tuvo argumento alguno luego de verse acorralado por las dos mujeres de su vida y además de sentirse aflijido, todavía tuvo el cinismo de reclamarles qué significaba la escena con los tres juntos.

Antes de su encuentro con Julieta y Alicia, éste tuvo la puntada de comprarle un automóvil de última generación color rojo encendido, como si fuera un integrante de la realeza, según le comentó su amigo Fabián, pues no cualquiera hace compras por teléfono y menos de un flamante automóvil.

Cuando Alicia llega a su casa y ve el vehículo estacionado en la puerta, se enoja todavía más y pide que lo regresen a la agencia, pues sólo de saber que es regalo de Sergio no quiere nada, además de que el color es de muy mal gusto, ostentoso.

Tal parece que Sergio quiere burlarse además, de su hijo Gonzalo (Carlos Said), después de haberle quitado su carro y sin posibilidades de que lo siga pagando él, pues no trabajaba y no puede hacerse cargo de sus gastos. Pero más tarde, Alicia decide que se lo regalará a él.

Pero en pleno reclamo de Alicia a Sergio sobre que se ha burlado de ella tras jurarle una y otra vez que quiere empezar una vida nueva, cuando sigue teniendo una relación sentimental con Julieta, a lo que éste le pide que mejor ese asunto lo arreglen en casa y no frente a una compañera de trabajo.

Por supuesto, Julieta reacciona y le pregunta: "¡Ah!, ¿Eso es lo que somos ahora, compañeros de trabajo?... Los límites de Sergio se ven bastante obstaculizados cuando Alicia asume frente a ambos que no lo serán por mucho tiempo más, pues le confirma lo antes dicho por él: que hablaría con los dueños del canal de tv para que corrieran a Julieta, porque era esa forma con la que le comprobaría cuánto seguía amándola.

Y más acorralado no podría estar, pues ante su argumento sin validez, Julieta le dice: "Te quedaste sin palabras, Sergio... ¡Ésa sí que es noticia!". Y con las lágrimas en los ojos, Alicia le dice que es el momento de que les diga a las dos todo lo que les tiene que decir.

Así mismo se dirigió a Julieta: "¿Te contó que me mandó un regalo a la casa? Me mandó un auto último modelo con un lazo enorme", y arremetió contra el padre de sus hijos: "¡Qué torpe eres Sergio!... ¿De verdad pensaste que me ibas a comprar con un regalo de nuevo rico?... ¡Es que es decepcionante ver lo poco que me conoces, después de treinta años de dormir en la misma cama!".

Entre tanto, Julieta le dio las gracias por el favorcito a Alicia, ¡sí!, pues aunque nunca pensó decirlo, agradeció por quitarle la máscara a 'ese disfraz'. Pues Alicia le restriega en la cara que ese es el momento para hablar "con la verdad por delante", una frase tan icónica en su vida y tan llena de mentiras.

Si quieres saber cuál será el desenlace de esta historia de amor en la que una es la tercera en discordia, no te pierdas "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

