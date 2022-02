Senda Prohibida será otra producción de Giselle González para Televisa Univisión

Tras el lanzamiento de ViX, el primer servicio de streaming de Televisa Univisión, se han anunciado ya, las primeras producciones que estarían formando parte de la programación y entre éstas figuran "Más Allá de Ti" -producida por Rosy Ocampo- y el remake de "Senda Prohibida" que estaría anunciando en medio de las grabaciones de "La Mujer de Nadie", telenovela que tiene prevista estrenar en los próximos meses y que está siendo producida por Giselle González.

"Senda Prohibida" será la nueva versión de la primera telenovela que abrió la puerta de Televisa a los melodramas cuando la televisora era apenas Telesistema Mexicano, en 1958 bajo la producción de Jesús Gómez Obregón con la pantalla todavía a blanco y negro.

La historia que fue dirigida por Rafael Banquells, primer esposo de la primera actriz Silvia Pinal, y es la primera versión de melodramas como "Teresa" o "Rubí", que se caracterizan porque su protagonista es también la villana.

Y es que, "Senda Prohibida", centra su drama en la vida de Nora, una muchacha pueblerina que decide migrar a la Ciudad de México para superarse, pero con una sola meta bien fijada: tenerlo todo en la vida a como dé lugar.

Por supuesto, ella es un mujer muy hermosa y de buenos modales; y gracias a ello, se le facilita encontrar trabajo como secretaria en unas oficinas, pero sus objetivos la orillarán a enamorar a su jefe y ha hacerlo que deje todo por ella.

Como es de esperarse, su jefe es casado con una mujer respetable y de alta sociedad con quien tiene un hijo. Pero caerá redondito en los encantos y trampas de Nora, quien lo dejará en la ruina a base de recibir costosos regalos.

Su esposa, como lo quiere tanto, lo saca de la bancarrota. Al final, parece que Nora está arrepentida tras verse vestida de novia en un espejo, pues el daño que hizo fue mucho. La historia fue estelarizada por el triángulo amoroso a cargo de Silvia Derbez como Nora Valdez, Francisco Jambrina (Lic. Federico García) y Dalia Íñiguez como Irene -la esposa de Federico-.

La producción de la nueva versión de "Senda Prohibida", fue revelada por el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex de Chema Cortés, que se lee:

"Giselle González trabaja en la adaptación de la telenovela #SendaProhibida, para #ViX, el nuevo servicio de streaming que este día #Televisaunivision presentó en una conferencia virtual. "'Senda prohibida': escrita por Giselle González (#CunaDeLobos, #CaerEnTentación, #ImperioDeMentiras), esta versión moderna de la primera telenovela de Televisa se enfoca en Nora, quien destruye a una familia feliz para lograr el estilo de vida y los lujos que siempre ha anhelado. (Producción: Estudios Televisa)", se puede leer en el comunicado emitido".

