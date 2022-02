Segunda entrega de Corona de Lágrimas cambia de nombre; asegura Ernesto Laguardia

Tras saberse que la producción de la segunda entrega de "Corona de Lágrimas" ha vuelto a escena una década después de su estreno y que sería renombrada precisamente como "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", este viernes el actor Ernesto Laguardia que da vida al personaje de Rómulo Ancira, aseguró que la historia cambia de título y se llamará "Corona de Esperanza".

La noticia fue dada a conocer mediante una entrevista del Programa "Hoy" en la que el actor de 62 años dio paso al fin de semana con grandes sorpresas como el cambio de nombre de la telenovela protagonizada por Victoria Ruffo, Alejandro Nones, Mane de la Parra y José María Torre.

Actores que dan vida a la familia Chavero Hernández y que cautivó a los televidentes en México entre 2012-2013. Lo que se sabe de "Corona de Esperanza", es que está siendo producida por José Alberto 'El Güero' Castro -al igual que la primera parte- para Televisa, y que en la medida de lo posible conservará al mismo elenco que ya ha sido confirmado.

Sólo que actrices como Adriana Louvier -quien interpretó a Olga Ancira-, abandonó el proyecto porque ya tenía otros proyectos en puerta y no le fue posible estar en los dos al mismo tiempo; aunque ahora será Geraldine Bazán, quien al parecer tomará su lugar.

Respecto al título, Ernesto Laguardia, quien da vida al villano de "Corona de Esperanza" dijo: "Ahora va a ser 'Corona de Esperanza', porque antes era ‘Corona de lágrimas’, pero Rómulo -su personaje dentro de la historia- va a matar cualquier esperanza", contó para las cámaras y micrófonos del matutino más visto de México.

Y en esta ocasión, el elenco de "Corona de Esperanza" ha crecido, por lo que también contará con nuevos actores juveniles como Isidora Vives, Sebastián Poza, Geraldine Bazán la sorpresa más reciente es Pedro Moreno, que tras su participación en "Amor Dividido" (2022), se une a "Corona de Esperanza".

Por otro lado, este viernes ocurrió otro hecho que podría hacer que la telenovela tuviera una nueva adptación y es que, fue el actor de origen colombiano Lincoln Palomeque, quien llegó a las instalaciones de Televisa en la sección llamada "Fábrica de Sueños" y se tomó fotos con 'El Güero' Castro.

Actor al que recientemente se le vio actuar "Café con Aroma de Mujer" (2021) de Telemundo y RCN Televisión y la participación más cercana que ha tenido con los melodramas de la televisora de San Ángel ha sido como villano de la telenovela "¿Quién Eres Tú?" que fue protagonizada por Laura Carmín y Julián Gil en 2012.

Otro de los detalles es que "Corona de Esperanza" se estrenará a mediados de 2022 y también ha salido a la luz que será en sustitución de "Amor Dividido Entre Dos Mundos". Ambas noticias las reveló el periodista Chema Cortés a través de su sitio en Instagram, @noveleandomex.

