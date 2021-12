Según fans, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son la mejor pareja de novelas, 2021

"Imperio de Mentiras" (2020-2021) y "El Dragón: el regreso de un Guerrero" (2019-2020) en sus dos temporadas, fueron los últimos dos proyectos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli que se han sumado a sus carreras profesiones y que harían por separado, y tras ello, este año fueron la pareja protagónica de "Vencer el Pasado", lo que los ha colocado como la mejor pareja de las telenovelas este 2021, según sus millones de fans.

Pues desde el mes de febrero que se destapó que Rosy Ocampo -la productora de la franquicia "Vencer"- estaría trabajando en la que vislumbraba como la tercera y última telenovela de la exitosa saga-, se supo que Angelique Boyer y Sebastián Rulli serían la pareja protagónica de la historia, siendo el cuarto proyecto en el que participarían juntos como la pareja estelar.

Varias han sido las historias que han enamorado al público telenovelero este 2021; sin embargo, y aunque parejas conformadas por grandes actores y guapos galanes así como las actrices más esbeltas y hermosas hayan ocupado un lugar importante en la televisión mexicana, millones de fanáticos aseguran que sin duda, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son la mejor pareja de las telenovelas este 2021.

Y así lo dejó ver @noveleandomex -uno de los sitios telenoveleros de Instagram, con más auge en redes sociales-, que administrado por Chema Cortés, ha considerado a la pareja como la mejor de los melodramas este 2021.

"¡PREMIOS NOVELEANDO 20-21! #Mauren (Mauro y Renata), de #VencerElPasado, es LA PAREJA FAVORITA del 2021, esto de acuerdo a los votos de la audiencia de NoveleandoMex. ¡Enhorabuena!

@angeliqueboyer @sebastianrulli @vencermx", se lee en la descripción de la publicación de este viernes 31 de diciembre.

Y lo anterior está respaldado por los comentarios de los fanáticos que efectivamente aseguran que sin duda, son los favoritos de los melodramas este 2021: "La mejor pareja siempre", "La pareja del año", "Amooo", "Los mejores", "La mejor pareja del mundo!!", "Los reyes", "Obvio, como siempre triunfando"...

Aunque pese a las opiniones favorecedoras para la pareja de la vida real que también lo son en ficción conformada por la francesa y el argentino, hay quienes no están muy de acuerdo con un contundente mensaje: "La verdad es que ellos ya aburren".

El galardón simbólico que se llevaron en redes sociales, a través de @noveleandomex, sin contar que además de ser la pareja favorita, también se han llevado los aplausos y más premios significativos; Angelique Boyer como la protagonista favorita y Sebastián Rulli como protagonista favorito, por su participación en "Vencer el Pasado" (2021), de Rosy Ocampo para Televisa.

