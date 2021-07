Seductora y brillante, Carmen Villalobos dice adiós a Lucía Sanclemente

Luego de varios meses de grabaciones y trabajo intenso, Carmen Villalobos ha comenzado a decirle adiós a Lucía Sanclemente, la primera villana a la que interpreta en su amplia trayectoria, y lo ha hecho de una manera imponente, presumiendo sus espectaculares piernas en un atuendo que, literalmente, la hizo deslumbrar.

Entaconada y mirando directamente a la cámara, la antagonista de “Café con aroma de mujer”, producción de Telemundo y Canal RCN, inició la última semana de rodaje de la telenovela luciendo seductora y brillante, con un minivestido con abertura con el que arrancó suspiros a su paso.

Carmen Villalobos, quien tuvo un gran reto con este melodrama, puede darse por satisfecha pues su personaje de Lucía Sanclemente ha levantado todo tipo de comentarios, desde los que la aman hasta los que la odian, pero no ha dejado a nadie indiferente y ello es muestra del gran trabajo que ha hecho la actriz.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” aprovechó el gran arrastre que tiene en Instagram con sus más de 17 millones de seguidores para compartir una serie de fotografías en las que luce despampanante en un mini vestido de brillos con el que destaca su impresionante figura de sirena.

La prenda es de es tirantes y resalta los encantos de la colombiana con el escote bajo, pero el detalle que se robó la atención fue la gran abertura en la falda, con la cual se podían apreciar los firmes muslos de Carmen Villalobos, caminando con paso de modelo hacía la cámara que la captó altiva y segura de sí misma.

En las imágenes, la histrionisa luce el cabello castaño y peinado con una especie de diadema, además de unos aretes largos en forma de plumas y unos tacones altos. “Empezando mi última semana de grabación con TODA LA ACTITUD. Feliz lunes para todos”, escribió junto con las imágenes.

Es así como Carmen Villalobos ha comenzado a despedirse de Lucía Sanclemente y la telenovela “Café con aroma de mujer”, a la que le quedan pocos días de rodaje, aunque las transmisiones continuarán por Telemundo, mientras sus fans comenzaron a llenar de comentarios la publicación.

“Tu última semana de grabaciones, ¡ay!”, “Deja de decir que es la última semana o lloro”, “¡Ese outfit!”, “Siempre te veo a las 8pm, me encanta verte”, “Empoderada”, “Más diosa no puede ser”, “Siempre diva y regia”, “¿La última semana?”, “La actriz más hermosa”, “Ay, no puede ser, ya terminan. Por suerte tenemos unos meses más en pantalla. Los Amamos”, reaccionaron los seguidores de la esposa de Sebastián Caicedo.

Y es que aunque ella no es la protagonista de la historia, Carmen Villalobos ha sido reconocida por su trabajo e incluso el público en la calle le ha externado las sensaciones que le causa su personaje, pues lo ha hecho tan bien que varios la odian, pero otros la aman.

