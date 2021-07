Sebastián Rulli traiciona a Angelique Boyer con África Zavala en Vencer el Pasado

Los celos y dramas entre las parejas de la telenovela "Vencer el Pasado", ya ha comenzado a verse, y así como Angelique Boyer tuvo un amor en el pasado que seguirá más presente que nunca, también Sebastián Rulli hará lo mismo con África Zavala; lo que podría significar una anticipada traición; claro, todo esto dentro de la ficción.

Cabe recordar que Renata Sánchez Vidal, personaje interpretado por Angelique Boyer, tuvo un gran amor en su vida de estudiante universitaria, con quien compartió un proyecto de investigación clave en su vida y sus logros profesionales dentro del mismo laboratorio de nombre Laboancestral.

Se trata del biólogo Alonso Cancino (Horacio Pancheri), con quien Renata estuvo a punto de llegar al altar pero una mala jugada de alguien que quiso perjudicarla, cambió su destino, haciéndola quedar ante el mundo digital como "Lady Cuernos" y por supuesto, ganándose el desprecio y el plantón del amor de su vida afuera de la iglesia.

Por otro lado, Fabiola Mascaró (África Zavala), licenciada en Administración de Empresas, es una mujer fría y déspota que tiene claro que para triunfar en el mundo laboral y llegar a ser una líder, las mujeres tienen que pensar y actuar como hombres; lo que también le ha traído mala fama ante sus empleados y demás gente.

Pues es tanto su afán de llegar a manejar por completo BIOGENELAB -el laboratorio genético más importante de Latinoamérica, propiedad de su padre Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel)-, que despreció la propuesta de matrimonio que le hizo su novio Claudio Fonseti (Matías Novoa), frente a los padres de ambos y varios invitados más.

Y no sólo eso, sino que además, literalmente, Fabiola Mascaró echó a perder un negocio de su padre con los padres de Claudio, quienes también se dedican al giro de los laboratorios genéticos. Pero Claudio no se dará por vencido y seguirá insistiendo en estar con Fabiola, a quien ama de verdad.

Aunque ella le ha dicho claramente que no le interesa llenarse de hijos y renunciar a su trabajo al que ha dedicado gran parte de su vida y le deja ver que si quiere seguir como hasta ahora, por ella no hay problema en que vuelvan a estar juntos. Incluso su padre le ha dicho que quiere verla feliz con una pareja y que ya quiere nietos, a lo que Fabiola se niega rotundamente, pues no permitirá que nadie le gane el lugar en el que tiene puestas sus ilusiones.

Pero Claudio no se quedará de brazos cruzados e insistirá en estar junto a la mujer de su vida, con quien ha encontrado la felicidad que un hombre busca al lado de una mujer; y con su insistencia, abrumará a Fabiola, quien se verá apoyada por Mauro Álvarez, personaje interpretado por Sebastián Rulli, quien defenderá a Fabiola.

Entre tanto, ha sido el propio histrión argentino, que compartió a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, el momento de las grabaciones con África Zavala, en un vídeo en el que se les ve luciendo a ambos, cuerpazo en traje de baño y bikini respetivamente, en el que dice:

"Estamos grabando aquí con Afri, difícil el día de hoy, difícil, sufriendo mucho", mientras aparecen en un par de camastros frente a la alberca y con el sol a todo lo que da... ¿lo resistirá Angelique Boyer?

Para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Vencer el Pasado" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

