Sebastián Rulli pausa grabaciones de novela; se va de viaje con Angelique Boyer

Después de un año lleno de éxitos, parece ser que el actor Sebastián Rulli pausó las grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran", hizo maletas y se fue de viaje con su pareja, la también actriz Angelique Boyer.

Pues la tarde de este sábado, el argentino compartió a través de sus historias de Instagram, una postal en la que aparece con 'Angie' sentados en un avión con sus respectivos cubrebocas y lentes (extremando medidas para evitar contagio por el Covid-19).

Lo que parece indicar que la producción encabezada por Carlos Bardasano realizada para Televisa, pudo haber hecho una pausa en las grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran" o que podrían haber terminado ya de grabar el melodrama que se presume, se estrenará a principios del 2022.

"El comienzo de unas vacaciones muy esperadas con mi amor!!!", se lee en una leyenda enmarcada de rojo por aquello de no dejar dudas en cuanto al viaje que la tarde de este sábado emprendió la pareja, aunque sin revelar cuál sería su destino.

Aunque lo más probable es que, los protagonistas de "Vencer el Pasado" (2021) compartan fotografías en los próximos días de sus merecidas vacaciones, sea donde sea que vayan.

La fanpage (página de fans) informativa dedicada a Sebastián Rulli bajo el perfil @sebastianrulli.ofc de Instagram, compartió dicha postal de la pareja y los seguidores desearon un buen viaje y una excelente estancia.

"Que padre! Felicidades", "Lindos, bendiciones" son algunas de los comentarios que se leen, aunque no faltó el curioso que preguntó hacia dónde se dirigían: "A dónde van?" -que al momento, nadie ha respondido-.

Y los buenos deseos se siguieron haciendo presentes: "Disfrútenlas mucho! Que vayan y regresen con bien", "Bendiciones, Diosito los cuide y lo proteja", "Bien merecidas!!!! son geniales y muyyyyy queridos aquí en Argentina!!!!, a disfrutarrrr!!!!".

