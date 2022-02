Sebastián Rulli celebra estreno de Los Ricos También Lloran; se anticipa al éxito

Tras las primeras apariciones en la televisión y redes sociales del remake de "Los Ricos También Lloran" , el actor Sebastián Rulli -quien es el protagonista-, celebra ya el estreno de la versión 2022 y se anticipa al prometedor éxito en pantalla.

Después de la presentación a la prensa y el prestreno digital de "Los Ricos También Lloran" los pasados días jueves y viernes, el histrión argentino no puede evitar esconder su emoción y por ello, utilizó su cuenta de Instagram a unas horas del estreno de la telenovela.

Sebastián Rulli, dedicó una frase que es propia de la temática sobre "Los Ricos También Lloran", que hace referencia que no se puede cambiar ni superar el pasado, pero con su toque y estilo, podrá darle un final diferente al que ya existe.

"No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final. HOY comienza al aire este clásico de los Melodramas que le dio la vuelta al mundo internacionalizando la televisión mexicana", se lee en las primeras líneas de su publicación de este lunes.

Por otro lado, el novio de Angelique Boyer, aprovechó la ocasión e invitó a sus más de 11.2 millones de seguidores a ver el estreno de la producción liderada por el venezolano Carlos Bardasano quien acaba de cosechar un rotundo éxito tras el final de "Si Nos Dejan", su anterior telenovela realizada para Televisa Univisión.

"No se lo pierdan!! Verán una producción de @bardasano con altos niveles de calidad y sobre todo mucho CORAZÓN!!! Para ustedes y por ustedes!!! #losricostambienlloran @canalestrellas de lunes a viernes 21:30hs. #noselopierdan #estreno #hoy".

Además, Sebastián Rulli ha dejado ver que a sus 46 años, lo que más ama es actuar, pues sus bastos personajes protagónicos lo respaldan. No por nada, tanto él como el propio Carlos Bardasano, utilizaron sus cuentas de Instagram para invitar a sus fanáticos a no perderse dicho proyecto en la pantalla chica de la televisora de San Ángel, recién salida de la Fábrica de Sueños.

Así mismo, fue aplaudido y apapachado por otros compañeros actores y amigos del medio del espectáculo con comentarios como: "Mucha pero mucha mi**da mi querido Rulli", por parte de Latin Lover, mientras que Víctor González -el villano de la historia- expresó: "To the moon" (Hasta la luna).

Cristian de la Fuente no fue la excepción y como Latin Lover, dijo: "Mucha mi**da bro en este nuevo proyecto". Por su parte, Fabiola Guajardo (la villana) prendió fuego a la publicación y Erik Hayser hizo una felicitación extensiva a algunos actores: Que venga todo el éxito que se merecen @sebastianrulli @diegokleinfranco @bardasano @fabiolagdo".

Y quien no pudo pasar desapercibida la ocasión para felicitar al amor de su vida, fue Angelique Boyer, quien externó: "Hermosos! Mucho éxito... todo ese esfuerzo hoy se empieza a ver reflejado en pantalla! Hace mucho no veía un primer capítulo TAN BUENO! Felicidades a todos!

Será a partir de este lunes en punto de las 9:30 pm que "Los Ricos También Lloran", se pueda ver por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!