Se resiste Marjorie de Sousa a dejar La Desalmada: "Soy muy mala para las despedidas"

Tras dar vida a Julia Torreblanca una de las villanas de la telenovela "La Desalmada", la actriz Marjorie de Sousa se despide de su personaje que tanto le ha dado y se resiste a dejar el melodrama que marcó su regreso a la televisión; pues mostró cierta tristeza en su adiós.

Parece que todo ha pasado en un cerrar y abrir de ojos; pues el tiempo ha pasado bastante rápido desde aquel mes de febrero, cuando se destapaba la primera posibilidad de los actores que figurarían en el elenco de "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Y hoy, a prácticamente seis meses del primer encuentro del elenco -que se quedó en su mayoría- en las pruebas de imagen a varios les ha tocado despedirse de la producción por haber terminado sus participaciones, y aunque el melodrama siga al aire, es un hecho que se sentirá un gran vacío en los foros y locaciones de grabación.

Lee también: Marjorie de Sousa y sus outfits más encantadores de La Desalmada

Y tras grabar su última escena anunciada por ella misma el pasado lunes 16 de agosto, Marjorie de Sousa escribió más que unas líneas para despedirse de Julia Torreblanca, la villana del melodrama que la vio regresar a la televisora de San Ángel.

La venezolana utilizó toda su energía y buena vibra para enviar su agradecimiento a quienes hicieron posible que diera vida a Julia Torreblanca, así como al productor del mismo y a todo el equipo de producción, con quien convivió por tantos meses y ahora le cuesta trabajo despedirse. Así se lee el extenso y emotivo mensaje:

Lee también: Marjorie de Sousa se resiste y Eduardo Santamarina la hace suya en La Desalmada

"Llegó el momento mi Julia!!! Honestamente soy muy mala para las despedidas; juras que te acostumbras de tanto vivir cambiando a cada rato de casa, de país, pero Nop. Y aunque es lo más constaste en la vida, los cambios de las cosas que más me cuesta es despedirme. Hoy te digo gracias mi Julia Torreblanca, contigo recuperé muchas cosas que sentía dormidas por no decir perdidas, gracias por esa pasión que despiertas en mí, por esa necesidad de estar al cien y siempre bien, ya q eso me ayudó a mí muchoooo como mujer y cómo persona".

"Gracias mi amada Julia por tantos momentos. Gracias a todos mis compañeros por hacerme reír tanto, enseñarme tanto, disfruté mucho conocer y compartir esos momentos tan nuestros. LOS VOY A EXTRAÑAR. Gracias a todo el equipo de mi querido @elgueromex por su entrega y por ser parte de la magia, pero sobre todo gracias a mi querido #Ernesto y a ti mi @elgueromex por regalarme este personaje y acompañarnos en este proceso tan maravilloso para todos".

"Gracias al público que nos ve, por regalarnos ese número 1 en la Tv... no queda más que decir LOS VEO PRONTO…#mds #marjoriedesousa #juliatorreblanca @desalmadatv #ladesalmada. Gracias a mis niñas @vanessaarellanomakeup y @carmen_garzon por su hermoso trabajo en equipo y también a mi siempre mágico y de muchos años equipo triunfador @alepalomera1 @palomeragroup @mediaconceptspr GRACIAS POR ESTAR. Vamos por más".

Entre tanto, la venezolana de 41 años, compartió también grandes momentos de las grabaciones y convivios que tuvieron entre todos los compañeros del melodrama, como cumpleaños de varios actores, la presentación de la telenovela, entrevistas, entre otras cosas.

Síguenos en