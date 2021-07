Se queda en la calle Marjorie de Sousa en telenovela La Desalmada

El drama ha vuelto a la vida de la actriz Marjorie de Sousa, quien con su participación como Julia Torreblanca -la villana de la telenovela "La Desalmada"-, ha hecho recordar las escenas más intensas que puede llegar a realizar, como una de las últimas, cuando junto con su familia se quedan en la calle y vuelve a demostrar la potencia que tiene en la voz para decir unas cuantas verdades.

El quinto episodio de "La Desalmada", en su semana de estreno, ha sido crucial en la vida de la familia Gallardo Torreblanca, conformada por Germán Gallardo (Sergio Basáñez) -el patriarca-, Isabela Gallardo Torreblanca -la hija presumida- y la propia Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa), quienes han tenido que pasar por la vergüenza de se echados de su hacienda, debido al embargo del que ha sido sujeto Germán.

Pues los negocios que ha hecho en los últimos años no le ha resultado como esperaba y más bien, lo han llevado a la ruina, arrastrando a su esposa e hija, quienes siempre han tenido una vida de lujos en el pueblo de Ichámal, donde viven -lugar ficticio en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-.

Lee también: Ana Martín celebra el Día Mundial del Bikini luciendo cuerpazo como Angelique Boyer

Por lo que los gritos de desesperación y reclamos de Julia Torreblanca a Germán Gallardo, no han sido la excepción en la escena donde éste ha sido notificado por la autoridad con el embargo y sólo les permiten tomar su ropa y sus cosas personales, por lo que salen de su hacienda caminando con sus maletas.

Pero la vergüenza más grande sería ser vistos por Leticia Lagos (Marlene Favela), quien pasa justo en el momento en que van saliendo de la hacienda, quien sorprendida les pregunta qué pasa; y ve los rostros tristes de la familia y hasta de la amiga de Isabela -Ángela Hinojosa (Laura Carmine)-, quien fue invitada a pasar unos días en el pueblo, sin esperar para nada pasar por esta situación.

Lee también: Marjorie e Sousa posa con vestidito de encaje; la confunden con un ángel

No sin antes de que Julia le preguntara a Germán si ya le habló a Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) para que le ayudara a resolver el asunto, a lo que éste le responde que no será ayudado por su amigo de tantos años, pues ya le debe mucho dinero y le ha advertido que no le volverá a prestar.

Pero el único as que podrían tener bajo la manga para salvar su penosa situación, sería la boda entre Isabela y Rafael Toscano (José Ron), quien está al borde de romper su relación con su padre por no continuar los planes de trabajo que tiene para él.

Por lo que muy probablemente, la familia Gallardo Torreblanca, tengan que ir a vivir a la enorme y lujosa hacienda de los Toscano Lagos y Julia, tendrá que utilizar sus armas de seducción para hacer que Octavio (su antiguo novio) caiga rendido ante su belleza y pueda lograr por otros medios que no deje caer a su familia.

Para seguir viendo más de "La Desalmada", no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en