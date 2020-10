Se niega Ariadne Díaz a volver a trabajar con Victoria Ruffo

En 2014 se estrenó "La Malquerida", telenovela protagonizada por Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier, quien además de ser el protagónico masculino, fue el principal antagónico de la historia. Producido por José Alberto 'El Güero' Castro, el melodrama causó mucha polémica tras las especulaciones de rivalidad que existieron entre Ruffo y Díaz, quienes supuestamente se disputaban el protagónico.

Por lo que durante ese año, la noticia acaparó titulares a diestra y siniestra con el tema en cuestión; sin embargo, de boca de Victoria Ruffo nunca salió nada negativo sobre Ariadne Díaz; sus argumentos ante las especulaciones, se limitaban a expresar que había tenido por compañeras a "algunas hijas con las que se ha llevado mejor y otras no tanto" sin embargo, no existía tal rivalidad como circulaba en los medios.

Lo mismo dijo para Primer Impacto de Univisión, cuando expresó que eran tantas horas que se pasaban en el foro de grabación los actores cuando grababan una novela, que lo único que ella buscaba era llevarse bien con todos los compañeros y mantener un ambiente de trabajo relajado para evitar problemas de cualquier tipo.

No obstante, hay quienes afirman que Ariadne no había tenido química alguna con Victoria, por lo que la ex esposa de Eugenio Derbez, se manifestó argumentando que era una experiencia que no deseaba recordar.

Pues también salió a la luz que la molestia de Ruffo era por la actitud tan prepotente que Ariadne tenía con ella, incluso, se manejó que la joven actriz quería darle ciertas órdenes e instrucciones durante las grabaciones del melodrama basado en el productor español de cine Jacinto Benavente.

También se manejó información como que la rivalidad enre las dos actrices era tanta que se llegó a vivir un ambiente de trabajo con mucha tensión a tal grado de que cuando Ariadne llegaba al llamado, no saludaba a Vicroria, quien fuera su madre en la novela.

Por lo que se dice que Ruffo ubicó a la protagonista y habló con ella para tratar de llevar la fiesta en paz. Y es que toda esta rivalidad, se dio -de acuerdo a muchos en aquella época- porque Ariadne quería ser la actriz principal de la historia y el protagonismo era compartido entre ambas actrices y Meier.

Aunque después de todo esto, ninguna de los actrices han aceptado frente a las cámaras lo que se ha especulado por tantos años.

Y más bien, en cuanto a la postura de Díaz, ella ha dicho que ha sido toda una experiencia:

"Yo, lo que te puedo contar es que ha sido un sueño trabajar con ella. Yo, para mí, es un gran regalo trabajar con ella, me lo llevo en el corazón y yo sí le tengo mucho cariño".

