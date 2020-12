¡Se la acaban! Ana Patricia Rojo responde a críticas por vender licuados

La actriz mexicana Ana Patricio Rojo es una de las celebridades de la farándula que ha sucumbido ante los problemas que ha generada la pandemia del Covid 19 en 2020, pues a falta de proyectos que la lleven a la pantalla chica, ha tenido que recurrir a otras alternativas para sobrevivir, y que lamentablemente la han criticado por ello.

Resulta que Ana Patricia Rojo tuvo que dejar por el momento la actuación a un lado, para emprender un nuevo negocio y así salir adelante con los gastos derivados de la crisis económica que ha mermado a muchos artistas del mundo del espectáculo.

Se trata de un negocio de venta de suplementos alimenticios, del cual dice sentirse orgullosa a pesar de que la han criticado, e incluso ha recibido burlas sobre su emprendimiento.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí”, dijo la actriz al programa ‘Ventaneando’.

Agregó que como una mujer que está acostumbrada al trabajo no espera que el dinero le caiga del cielo, y que el hecho de dedicare a otra cosa que no sea su profesión de actriz, no le avergüenza lo más mínimo, pero lamentó que la gente critique la necesidad de las personas que desean generar ingresos para sobrevivir.

“No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona”, mencionó.

Al contrario de lo que la gente que se burla de su situación cree, Ana Patricia Rojo de su nueva etapa como empresaria, ya que señaló que vender suplementos alimenticios le ha ayudado a generar ingresos para mantener a su familia.

Aunque muchos seguidores la critiquen, la actriz de telenovelas, continuará con su negocio de productos de cuidado personal como licuados, cremas para adelgazar y otros productos para perder peso, pero no dejará la actuación, ya que espera el llamado de nuevos proyectos el próximo 2021.

Ana Patricia Rojas, tiene actualmente 46 años, y ha participado en telenovelas, programas, películas y obras de teatro, en las que han destacado ‘Maleficio’, ‘Dulce desafío’, ‘María la del Barrio’, ‘Esmeralda’, ‘Vivo por ella’, ‘Carita de Ángel’, ‘Destilando Amor’, ‘Por amar sin ley’, y recientemente en ‘La Guzmán’.