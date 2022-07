Se enlistan actores de Los Caminos del Amor, entre ellos el pequeño Benja de Mi Fortuna es Amarte

A sus escasos cinco años de edad y luego de haber debutado con éxito en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021), el actor infantil André Sebastián González 'el pequeño Benja' figura en la lista de actores que forman ya, parte de elenco de "Los Caminos del Amor", que podría ser el título provisional de la nueva telenovela de Nicandro Díaz González.

Y ha sido la propia cuenta de "Los Caminos del Amor", que ha estado presentando de forma paulatina, al nuevo elenco que integrará el remake de la telenovela chilena "El Camionero". Los primeros actores confirmados para esta nueva historia fueron Susana González y Gabriel Soto como los protagonistas maduros, pero también Ximena Herrera y Mark Tacher -en sus regresos a las telenovelas-, como la pareja de villanos.

Por otro lado, se sabe que la actriz colombiana Sara Corrales y el actor Alberto Estrella, también harán de las suyas en esta nueva historia. Y a decir verdad, es como si el productor de Televisa Univisión, se estuviera trayendo a algunos actores de otras telenovelas que él mismo habría producido.

Pues entre ellos figuran Leonardo Daniel, quien a excepción de los siguientes, no habría trabajado con Díaz González; también Mónika Sánchez que dio vida a Cristina Corona en "Amores Verdaderos" (2012-2013) y también marca su regreso a los melodramas este 2022.

El actor de origen brasileño Rodrigo Brand, quien ha participado en un par de ocasiones en melodramas de Nicandro Díaz González como son "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) y "Mi Fortuna es Amarte", verá nuevamente la oportunidad de actuar pero esta vez como protagonista juvenil, junto a Carlos Said de "Si Nos Dejan" (2021) y a Karla Esquivel, que viene de participar en "Doña Flor y sus Dos Maridos" (2019) y "Vencer el Miedo" (2020).

También se une Diana Haro, una actriz egresada del CEA Televisa (Centro de Educación Artística). Ara Saldívar que viene de hacer "Si Nos Dejan" (2021) y también ha brillado en la escena musical por su gran voz también está confirmada para "Los Caminos del Amor", junto a Nicole Curiel, que lleva dos telenovelas al hilo, "Si Nos Dejan" y "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022).

Alfredo Gatica, quien dio vida al sufrido personaje migrante de José Licona en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), así como Fabián Robles que viene de la misma telenovela, pero que además, dio vida al Dr. Felipe Santibáñez en "Soy tu Dueña" (2010), regresa a trabajar de la mano del productor.

Y por supuesto, el pequeño André Sebastián González, quien después de debutar en "Mi Fortuna es Amarte" como el pequeño Benjamín Ramírez Nieto, hijo de los personajes de David Zepeda y Adriana Fonseca (Vicente Ramírez y Lucía Nieto Paz), ya se ha tomado un par de fotos con Mayrín Villanueva y Ariadne Díaz, dos de las protagonistas de la telenovela "Vencer la Ausencia" que se estrena este lunes a las 8:30 pm, lo que indica que podría tener una participación en la misma.

Pero además, el actor infantil recordado como "el pequeño Benja", volverá a compartir créditos con una de las actrices que fue pilar en los inicios de su carrera artística como es Susana González, quien fue su mamá postiza en "Mi Fortuna es Amarte", luego de que un trágico asalto a mano armada, le quitara la vida a su mamá biológica, Lucía Nieto Paz; se trata de Susana González, quien fue protagonista de la telenovela producida por Nicandro Díaz.

Esta vez, André Sebastián González dará vida a Chema y así lo recibió la producción en su cuenta de Instagram: "Los súper héroes existen y también van a la primaria, bienvenido Chema @andre.sebastian.glz #LosCaminosDelAmor".

Y mientras se revelan a más actores en esta nueva aventura, será el próximo mes de noviembre, cuando "Los Caminos del Amor", vea la luz dentro de la programación del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!