Se confirman los primeros actores para Amor Invencible, nueva telenovela de Juan Osorio

Tras revelar que ya trabaja en un nueva telenovela, el productor Juan Osorio dejó ver hace unos días, quiénes podrían estar contemplados y que actores sí lo están para "Amor Invencible", titulo que llevaría el melodrama. Pero más recientemente, lo dicho por él, se confirmó el pasado fin de semana.

Pues luego de una charla del productor con los medios de comunicación, ya se confirmaron los primeros actores para "Amor Invencible", como se ha dicho que se llamará la nueva telenovela de Juan Osorio, misma que por el momento se encuentra en la etapa de adaptación de los guiones.

El primer nombre de actriz que suena muy fuerte para este nuevo proyecto que será producido para TelevisaUnivision y que no sería el primero con el que trabajaría el creativo, es Silvia Navarro, pues no hay que olvidar que ella protagonizó la telenovela "Mi Corazón es Tuyo" junto a Jorge Salinas en 2014 y a quien Osorio no quiso confirmar abiertamente, pues en un principio dijo que le encantaría trabajar con ella pero no confirmó nada al respecto.

Lee también: Tras agresión que sufrió de su hermano, actriz Mónica Dossetti podría volver a las telenovelas

Los esperados

Aunque no es la única actriz que Osorio incluiría en su elenco. Pues actualmente acaba de trabajar con Iliana Fox, la actriz que personificó a Refugio Abarca 'Doña Cuquita' en la bioserie del cantante Vicente Fernández producida para TelevisaUnivision y apostó volver a trabajar con ella.

Otro de los actores que ya no han figurado en los melodramas de la televisora de San Ángel, es Rafael Sánchez-Navarro, quien luego de su participación en "La Candidata", (2016-2017), en la que también compartió créditos con Silvia Navarro, estaría de regreso gracias a la elección de Osorio.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y la retirada actriz Mónica Dossetti, de quien se sabe, padece esclerosis múltiple y últimamente salió a la luz que su hermano que la cuida trató de ahorcarla, no es la excepción; pues el productor dejó ver que le encantaría ayudarla a que se reactive y vuelva a los foros de televisión luego de su última participación en "Soy tu Dueña" (2010).

Los confirmados

Eduardo Barajas, actor que dio vida a 'El Charro de Huentitán' en una de las etapas de su vida, en la controvertida serie de Televisa "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" (2022), así como el actor venezolano Daniel Elbittar, quien se llevó los aplausos como protagonista y villano en la última telenovela de Juan Osorio "La Herencia, Un Legado de Amor", son dos de los actores confirmados para "Amor Invencible".

Y la última fémina confirmada por el productor es la actriz Gaby Platas, quien trabajó a su lado como la villana de "Qué le pasa a mi familia" (2021) y quien también pertenece al elenco del show televisivo "Me Caigo de Risa", que acaba de terminar temporada por el Canal de las Estrellas.

"Amor Invencible" o "Amor Imposible", como la llaman, está contemplada para estrenarse en el horario estelar de las 9:30 pm, después de la aún telenovela no estrenada "Cabo", remake de "Tú o Nadie" (1985) bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

La información ha sido compartida por el Canal de YouTube de Lesly Arellanos, aquí el video:

Síguenos en