¡Se acabó el amor! Michelle Renaud y Danilo Carrera terminan

Luego de dderrochar amor y cautivar a sus fans con su amor, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron que daban por terminada su relación como novios. Fue a través de Instagram que los actores de Televisa anunciaron que su romance llegaba a su fin pese a que ambos estaban muy tristes, ambos ddecidieron poner fin a su historia de amor.

“Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación", escribió Michelle Renaud en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparecen los dos muy sonrientes.

Sin embargo, no fue todo, ya que Michelle Renaud aseguró que solo terminaba su relación romántica, la cual le dejó mucho aprendizaje, pues su amistad nunca acabará.

"No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo ️ seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO”, escribió la actriz de Televisa para aquello de los malos entendidos. Cabe señalar que el fin del romance entre los protagonistas de Quererlo Todo se dio después de que hace algunos días se rumoró que la pareja se había distanciado y esto les había provocado un problema en las grabaciones.

Fue la revista Tv Notas quien en una publicación aseguró que los problemas en la pareja ya habían rebasado los límites. "Estamos grabando y en cuanto dicen ‘corte’ para esperar la siguiente escena, los dos pegados al celular para evitar que alguien más les hable, que se tengan que ver a la cara o toparse”, detalló una fuente a la revista.

La fuente también aseguró que las grabaciones se han convertido en un dolor de cabeza para la producción, pues, además, ni Danilo Carrera ni Michelle Renaud se habían tomado el papel de protagonistas.

“Lo que se está viviendo con Michelle (Renaud) y Danilo (Carrera) ya nos rebasó a todos, estamos hasta la ma$%& y se tiene que saber que sus pleitos de pareja están afectando las grabaciones. No sabes el dolor de cabeza que se ha convertido para la producción trabajar con este par ‘de niños’. Desde que empezamos a grabar, ellos no se han tomado en serio su papel de protagonistas de este proyecto, en el cual está el trabajo, la trayectoria y el esfuerzo de mucha gente. Es una verdadera lástima”, reveló la fuente a Tv notas.

La noticia de que llegaba a su fin el romance tomó por sorpresa a sus millones de fans, quienes lamentaron la situación, pues eran la pareja perfecta y ya estaban acostumbrados a verlos siempre felices.

“Animo Mich te quiero”, “ Ya no creo más en el amor, dios es que ahhh, ustedes eran la mejor pareja”, “ Hay me llegó al corazón, con lo hermoso que era verlos así de juntitos”, “ Qué triste, me deja sin palabras la noticia. Parecían la pareja ideal”, “ Nooooooo yo quería que se casaran en la vida real”, fueron algunas de las reacciones en la publciación de la protagonista de Quererlo Todo.