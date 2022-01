¡Se acabó! No habrá más ‘Sarita y Franco’ en Pasión de Gavilanes 2

Desde la integración tardía de Michel Brown al elenco de “Pasión de Gavilanes 2”, a los fans de la exitosa telenovela de Telemundo algo ya les olía mal. Después, tras darse a conocer que su participación sería “especial”, las dudas se acrecentaron y este fin de semana, a 15 días del estreno, se confirmó que no habrá más “Sarita y Franco” en esta historia.

En los últimos avances que Telemundo ha dado a conocer en el perfil oficial de melodrama se ha confirmado lo que pasará con la pareja, la cual interpretan Michel Brown y Natasha Klauss, en “Pasión de Gavilanes 2” y todo se acabó, pues esta historia de amor llega a su fin en la segunda temporada.

Ya anteriormente Natasha Klauss había adelantado que su personaje sufrirá mucho en esta secuela y la producción había mandado señales en el cartel y el tráiler, pero fue hasta la presentación de los personajes que se supo con certeza que no habrá más “Sarita y Franco”.

En los últimos días se han revelado más detalles de la trama de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, sobre todo de los roles que jugarán los personajes principales en este reencuentro, y los fans han comenzado a sufrir pues, efectivamente, Sara Elizondo y Franco Reyes ya no estarán juntos.

En un par de videos donde Natasha Klauss y Michel Brown presentan a sus personajes confirman que se acabó todo y que ambos vivirán vidas separadas en la secuela, dejando desolados a los seguidores de “Sarita y Franco”.

“Ya no soy la misma mujer de carácter recio y desafiante que una vez conocieron porque los golpes de la vida te hacen cambiar y perder a Franco me ha quebrado el alma para siempre”, dice Natasha Klauss caracterizada como Sara Elizondo, y agrega que ahora toda su atención y amor es para sus hijos, a quienes defenderá a capa y espada.

Por su parte, Michel Brown, como Franco Reyes, también confirma que no estará con su amada: “A pesar de que siempre fui el más tranquilo y conciliador de mis hermanos, luego de tantos golpes pude tener lo que tanto soñé: una esposa, unos hijos a los que amaba, fui un marido y un padrefeliz por más de casi una década pero, digamos que ahora todo eso se ha esfumado, soy sólo un fantasma, condenado a convertirme en un recuerdo borroso en sus vidas”.

Las publicaciones rompieron el corazón de los seguidores de ambos personajes, que se manifestaron en redes ante la confirmación de la ruptura, muchos no aceptando lo que ocurrirá con ellos en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”.

“’Perder a Franco me ha quebrado el alma para siempre’… Muy temprano para sufrir, Diosss”, “¿Que perdió a Franco? ¡¡¡Ay, Diooss!!!”, “Necesito saber qué pasó con Francooo, nooo”, “Ay, no, sin Sara y Franco eso no va a ser bueno, eran la esencia de la novela”, “¡¡Dios mío, queremos verlo ya!!”, “¡¡¡Lo que vamos a llorar esta temporada!!!”, “Quiero llorar y todavía no vi nada”, “Noo quierooo separación”, fueron algunas de las reacciones.

