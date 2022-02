Scarlet Gruber, la villana más odiada y aplaudida de Si Nos Dejan

Indudablemente, una de las mejores villanas de los últimos tiempos en la historia de las telenovelas ha sido Julieta Lugo, que interpretada por la actriz venezolana Scarlet Gruber, se ha llevado los aplausos pero también el odio del público, tras querer tomar un lugar que no le corresponde; incluso la propia actriz asegura que lo que le hizo falta a Julieta, fue amor propio.

En un principio de la historia, Julieta era invisible, pues no pasaba de ser la compañera de Sergio Carranza (Alexis Ayala) en el noticiero "Con la Verdad por Delante", pero si empezó a hacerse notar, fue por iniciativa propia, pues su primera estocada en la producción de Carlos Bardasano para Televisa Univsión, fue enterar a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) que su marido le era infiel y hasta la invitó al lugar donde los encontró en la cama.

Pero fue la propia Scarlet Gruber, que tras haber sido hija en la ficción de Alexis Ayala en "Quererlo Todo" (2020-2021), ahora se convirtió en amante del actor, y habló de su personaje que tan aplaudido y odiado ha sido al mismo tiempo.

Pues fue en una reciente entrevista para Las Estrellas que la venezolana que viene de hacer varios personajes antagónicos en la televisión, reconoció que, aunque sabe que fue un boom en la pantalla chica, a Julieta le hizo falta lo más importante para una mujer.

"Como Scarlet le diría a 'Julieta': 'Amiga date cuenta', le diría que encontrara su amor propio, que sea más segura en sí misma y que se dé cuenta de se merece muchísimo más que el amor que le está ofreciendo 'Sergio Carranza', que está con él porque lo admira, pero definitivamente merece algo más", dijo la actriz.

Por otro lado, la actriz que estará en "Culpable o Inocente" de Telemundo, destacó la importancia de que hoy en día se aborde el tema de la infidelidad en las telenovelas, pues en la vida real, es una situación que se sigue dando:

"Es muy lamentable porque creo que si las mujeres nos damos cuenta de nuestro valor propio, de nuestro amor propio y si lo encontramos en nosotras mismas, lo vamos a poder encontrar en alguien más que esté libre para vivir en ese amor de pareja".

La telenovela "Si Nos Dejan", llegó a su fin la noche del domingo 20 de febrero y sin duda, ha sido uno de los finales más llenos de emociones y que ha dejado claro cuál es la posición que cada quien debe ocupar en la vida y que no e debe cantar victoria antes de tiempo, pues la vida juega muchos reveses.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!