Sara y Juan se casan, Pedro muere y los secretos son revelados en final de La herencia

Con drama inició el último capítulo de “La herencia”, telenovela producida por Juan Osorio y Roy Nelson Rojas para TelevisaUnivision, luego que Pedro secuestrara a Sara (Michelle Renaud) y Julieta (Paulina Matos) con toda la intención de matarlas.

Sin embargo, Déborah (Elizabeth Álvarez) juega un papel importante para que el desenlace sea fatal y al cambiar el curso de las cosas Pedro (Daniel Elbittar), atormentado por el fantasma de Aurora, muere envenenándose a sí mismo en el final de “La herencia”.

El villano tiene su merecido pero en el último minuto se arrepiente de todo lo que ha hecho, sin embargo, hay otros antagonistas como Déborah, que pese a todo, sigue su vida y será el karma el que le cobre todas las que ha hecho, mientras tanto, el amor triunfa y Sara y Juan (Matías Novoa) se casan y muchos secretos son revelados.

Deborah salva a Sara y a Julieta

Lleno de resentimiento, Pedro comienza a revelar sus asesinatos mientras amenaza a Sara y a Julieta con una pistola, dispuesto a acabar con ellas. La protagonista trata de salvar a Julieta y le dice al villano que deje ir a Julieta, pero él está ciego de ira y le contesta que la matará igual que a su padre, al que le cortó la lengua.

Justo en el momento en que la está amenazando, Pedro ve el fantasma de Aurora (Lucero Lander), quien lo insta a que acabe con Sara, pero cuando está a punto de lastimarla la llegada providencial de Déborah salva a su hija pues, con una pistola, apunta al hijo de Pedro y le dice que hagan un intercambio: el pequeño por Sara y Julieta.

Es en ese momento que Sara aprovecha para golpear por la espalda a Pedro y tras caer al suelo todas se echan a correr huyendo del villano; ya afuera se encuentran con Juan, Simón, Lucas y Mateo, quienes iban en su búsqueda, pero no todo ha pasado pues Pedro llega y los amenaza, alcanzando a herir a Lucas pero Deborah responde y también le dispara.

Herido, Pedro se va con el fantasma de Aurora y en su delirio ve que ella le pide que se quite la vida y él come un pan con veneno para ratas, para morir en brazos de Juan, quien ya no puede hacer nada, pero antes, el villano le pide perdón por todo lo que les ha hecho.

Sara y Juan llegan al altar

Ya con las aguas volviendo a su nivel, Sara y Juan se dan el sí ante el altar y cumplen su sueño de estar juntos, sin sombras en el horizonte, en una boda donde la protagonista llegó en un carruaje jalado por caballos y luciendo un elegante vestido de novia, mientras él la esperaba en la iglesia con un traje negro.

Meses después, Sara está embarazada de nuevo, pero se revela que no todo ha sido felicidad para los Del Monte pues Julieta fallece al dar a luz, dejando a su bebé y a Mateo, pero se fue en paz, mientras que Paloma y Simón están esperando a su primer hijo, sin embargo, los secretos están ahí.

Simón recuerda el fallecimiento de su padre y cómo lo dejó morir solo luego de tener un accidente, provocado por Pedro; eso es algo con lo que cargará siempre. Por otro lado, Rosa rememora para sí misma que ella fue quien trató de envenenar a Déborah con la botella que le envió, pero lo hizo por salvar a su familia. Finalmente, la villana se va del pueblo e inicia una nueva vida, sin que el karma le cobre todavía todo lo que ha hecho.

