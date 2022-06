Sara se va de Santa Catalina y Pedro descubre que ella no es una del Monte en La Herencia

Luego de confesarle a Juan del Monte (Matías Novoa) que está esperando un hijo de él, Sara del Monte (Michelle Renaud) les anuncia todos sus hermanos públicamente que renuncia a la herencia que la tiene viviendo en Santa Catalina y que se va de la hacienda a su departamento de la Ciudad de México, pero Juan le pide que no se vaya y ¡Pedro se entera de que ella no es una del Monte!, en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Y en medio de la discusión, Sara recibe una llamada telefónica del hospital en el que está internada su madre Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), para informarle que ella ha despertado tras estar inconsciente por el envenenamiento del que fue objeto.

Mientras tanto, Pedro del Monte (Daniel Elbittar) y "su cuñada" Julieta Millán (Paulina Matos), planean cristalizar su plan de lastimar a Sara mientras suelta un caballo que sale desbocado de las caballerizas y va justo en dirección de ella, pero Juan, impulsado por sus demás hermanos Lucas y Mateo (Juan Pablo Gil y Mauricio Henao), sale a buscar a Sara para no dejarla ir y logra quitarla del camino por donde iba el caballo y logra salvarla.

Un plan que no funciona

Y tras salvarla, Juan abraza a Sara y le dice que le da mucho gusto que los dos estén bien (ella y el bebé) mientras le pone la mano en el vientre y Pedro, quien buscó hacerlo desistir que fuera a buscar a Sara para concretar su malévolo plan en complicidad con Julieta, se queda pensando cuando escucha a Juan hablar en plural.

Paloma Pérez (Mildred Feuchter), sale corriendo de la recámara de su tío Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto) para pedir ayuda a los demás, pues se siente muy mal luego de que vio la forma en la que Pedro se deshizo de su madre Aurora Delgado (Lucero Lander) y la enterró.

Por lo que Cornelio Pérez (Diego de Erice) -su hijo- y su hermano Salvador Pérez (Roberto Blandón), van por él a la hacienda y se lo llevan a vivir a otro lugar, pues ya se han dado cuenta que estar viviendo en la hacienda empapándose o enterándose de todo lo malo que sucede ahí, no le hace nada bien.

Un reclamo al pasado

Por otro lado, cuando Dante Alamillo (Sergio Basáñez) se queda solo en el despacho de la hacienda, le reclama al cuadro de Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel), sobre el desastre que ha provocado la maldita herencia entre sus hijos y le pregunta si para eso quiso dejárselas. Le avienta con un objeto de metal a dicho cuadro.

Aunque reconoce que no toda la culpa es de él, pues él también la tiene por llevar a Sara a ese nido de ratas. Pedro lo encuentra en el despacho y le pregunta qué hace ahí pero para salvar la situación éste le pregunta si ya sabe que Déborah ha despertado, como advirtiéndole de que ella puede decir lo que sabe de él.

Entre tanto, todos los hermanos del Monte van a ver a Modesto, pero cuando ve entrar a Pedro, muestra su inevitable temor y se altera más. Y es que no puede superar ver lo que éste hizo con su madre la noche pasada y de qué forma lo hizo en la telenovela producida por Juan Osorio y Roy Rojas para Televisa Univisión.

Juan está inquieto por lo que sucedió con el caballo que salió desbocado y que por poco arroya a Sara y le pide a Pedro que reúna a los peones de la hacienda para hablar con ellos y saber quién tuvo la culpa, pero Pero lo desobedece y le dice que nunca más volverá a acatar una más de sus órdenes. No obstante, tras hablar con ellos, estos le revelan que ellos no soltaron al caballo y que en ese momento en que salió de las caballerizas ellos habían ido a comprar paja por órdenes de Julieta.

Éste manda llamar a Julieta muy enojado y le reclama su irresponsabilidad pero aún así, ella no quita el dedo del renglón diciendo que ellos fueron los culpables y encima les advierte que quien haya sido, será despedido y que Brayan Cruz (Christian Ramos) ya no trabajará más ahí.

Un secreto descubierto que podría cambiarlo todo

En el hospital, Sara deja a Déborah, su mamá, con Dante y aunque ella está dormida, éste le reclama el hecho de haber llevado a Sara a vivir a la Hacienda Santa Catalina, pues no fue Don Severiano el que tuvo la culpa de esa idea, sino él y ella por haberla puesto en el camino de los hermanos del Monte.

También le restriega en la cara que la odia y que a Sara la ama, pues ¡es su hija!...: "Nunca debimos llevar a nuestra hija a Santa Catalina". Pero sin darse cuenta, Pedro abre la puerta de la habitación y escucha sin querer dicha confesión.

Y las maldades y "metidas de pata" no terminan, pues luego de la advertencia que le hicieron a los peones de la hacienda, Julieta pregunta hipócritamente a Juan por la salud de Sara y éste le dice entre otras cosas que ella ya no vive en la hacienda, por lo que Julieta se sorprende.

En tanto, Sara le dice a Dante (su verdadero padre) que tiene que irse a la empresa, y que Pedro la está esperando en el pasillo, Dante se sorprende y se asusta debido a que lo primero que se imagina es que éste escuchó lo que le decía a Déborah. Él sale a buscarlo por el pasillo pero no lo ve, por lo que se queda un poco tranquilo, aunque no del todo.

Pero antes de dejarla dormida, le dijo que ya no vivían en la hacienda y tras el asombro de ella, Sara le pide que mejor le diga quién le mandó esa botella de vino con la que la envenenaron, pues necesita saber la verdad para que el culpable pague.

Julieta no puede dejar de escupir su veneno y le hace saber a Juan que quien pudo haberle querido hacer daño a Sara con el caballo fue Simón (Emmanuel Palomares), pero éste le dice que él no fue y le pide que deje de culparlo por todo lo malo que pasa con Sara y en la hacienda.

Cuando Sara sale del hospital va a buscar a Pedro en su camioneta y éste no puede ocultar su molestia por lo que se acaba de enterar, pues piensa que Sara está coludida en todo este plan de Dante y Déborah por despojar de la herencia a los Del Monte. Por otro lado, no deja de ver a su madre recién asesinada con sus propias manos en la hacienda.

Julieta va a buscar a Pedro a la empresa y le reclama que si el plan de lastimar a Sara no se pudo llevar a cabo, fue porque él no hizo nada para detener a Juan cuando iba en busca de Julieta. Incluso, él le dice que se le ha terminado el amor por Sara (a raíz de lo que se enteró, pues la cree una arpía), pero Julieta no le cree. Pedro remata diciéndole que ha descubierto algo que podría cambiarlo todo.

Lo mejor está por venir en "La Herencia, Un Legado de Amor" y para no perderle el hilo a la historia, no dejes de verla de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

