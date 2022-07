Sara pierde a su bebé y Pedro del Monte se adueña de todo en La Herencia

Tres de los del hermanos del Monte están en la empresa y Juan (Matías Novoa) les informa que Don Agustín Cruz (Rafael Inclán) está muerto, y se quedan congelados con la mala noticia, por lo que corren a la hacienda Santa Catalina en los últimos capítulos de "La Herencia, Un Legado de Amor". Sara del Monte (Michelle Renaud) pasa por el dolor más grande y Pedro del Monte (Daniel Elbittar) se aprovecha de la situación para adueñarse de todo.

En tanto, Julieta Millán (Paulina Matos) no puede con tanto dolor y llega a la casa en la que antes vivía con su mamá Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda), acompañada de Adela Cuz (Amaranta Ruiz) y Rosa le reclama que por qué fue capaz de revelarle a Próspero -su padre- (Julián Gil) que Severiano del Monte (Leonardo Daniel) era su padre biológico, pues si ella no lo había hecho durante años, fue precisamente porque no quería hacerle daño ni romperle el corazón. Entre todas le hacen ver que el único padre que siempre ha tenido y tendrá es Próspero Millán.

Por otro lado, los primeros que llegan a donde el está el cuerpo de Don Agustín, son Alondra y Lucas del Monte (Esmeralda Gómez y Juan Pablo Gil) y Pedro del Monte (Daniel Elbittar) se hace el bueno y les dice que no pudo hacer nada para salvarle le vida; ellos le agradecen por toda su sabiduría. Con el corazón roto, Sara de Monte (Michelle Renaud) le llama a Adela para darle la mala noticia de su padre y cuando llega a verlo ya están con él Brayan y Brandon (Christian Ramos y André de Regil). Pedro se hace el desentendido y se va pero Adela le tiene guardado todo su rencor.

Lee también: Julieta le confiesa a su padre que es hija de Severiano y Pedro mata a Don Agustín en La Herencia

El ladrón

Alguien entra a la oficina de Juan y se roba las pertenencias de Dante Alamillo (Sergio Basáñez). Los del Monte, los Cruz y los Millán llegan a la hacienda Santa Catalina, donde están velando a Don Agustín, y Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) se aparece e incomoda a todos.

Pedro y su hijo Tedeo (Andrés Ruanova) se arreglan en su habitación y el niño le pregunta si está triste y Pedro le dice que no pero le enseña que el dolor es como una ola de mar, pues puede permitir que lo golpee pero nunca que lo ahogue. Juan pide a los presentes que le brinden un aplauso a Don Agustín que llegue hasta el cielo y en eso baja Pedro con el niño y todo mundo se le queda viendo pero Adela se le va encima reclamándole que él fue el que lo mató, y a decir verdad, no está nada equivocada.

Lee también: Gabriel Soto y Susana González harán mancuerna como protagonistas de Los Caminos del Amor

Un aplauso que llegue hasta el cielo

Pero Pedro les restriega que Don Agustín estaba muy enfermo de diabetes y que fue un infarto fulminante el que le quitó la vida. Brayan también se le va a los golpes y terminan separándolos entre todos. Juan lo corre del velorio y le hace saber a Adela que Santa Catalina es su casa y que siempre tendrán el apoyo de ellos. Por otro lado, Simón del Monte (Emmanuel Palomares) corre a Déborah Portillo.

Lucas y Juan suben a la recámara de Pedro y tras haberle hecho saber al hermano mayor que siente que Pedro sí tuvo algo que ver con la muerte de Don Agustín, reproduce uno de los audios de Pedro que evidencian su colaboración con Henry, el empresario que quiso hacerle daño a Sara del Monte.

En eso llegan el resto de los hermanos y Pedro se molesta porque están en su habitación. Juan de inmediato le pone el pretexto de que planeaba con Lucas darle una indemnización para la familia Cruz y todos están de acuerdo. Hasta Pedro les dice que tomen parte de su dinero para cooperar.

Al día siguiente se vuelven a encontrar con Pedro en la empresa y éste "quiere ayuda" pero Juan lo hace a un lado, pues le dice que Lucas se va a encargarse del trámite de la indemnización a los Cruz, y lo dejan ahí pero cuál es su sorpresa que tras entrar a a su despacho, descubren que le robaron el maletín y los documentos de Dante Alamillo. Juan le pide a Bruno -el cómplice de Pedro-, que consiga los vídeos de las cámaras de seguridad para saber quién entró a su despacho y le sale con el conveniente pretexto de que las cámaras tuvieron una falla desde que hicieron modificaciones para construir la oficina de Sara.

Todo está listo...

Las amenazas de Pedro sobre querer deshacerse del bebé de Sara no eran broma y Pedro nunca quitó el dedo del renglón hasta lograrlo. Pues recibe la llamada de la mujer que contrató para que les fuera a ofrecer una oportunidad para cantar en su bar a Beatriz Hernández y Paloma Pérez (Gloria Aura y Mildred Feuchter) pero le informa que también irá Sara, pues le tienen preparada una trampa. Sara tiene una llamada con Juan y también le comenta que irá con sus amigas.

Julieta reúne a sus hermanas Alondra y Jéssica (Esmeralda Gómez y Nicole Curiel) y a su padre para contarles que es hija legítima de Severiano del Monte, pero les reitera que su único padre es él, Próspero, pues ya comprendió que él le ha dado todo en la vida, mientras que Severiano ni por enterado se dio que de quien menos esperaba, también era su hija.

Julieta es la verdadera hija de Severiano

Déborah va a visitar a Pedro a la empresa y le comenta que viene de declarar en el Ministerio Público por una denuncia que Simón hizo en su contra pero que o procede, pues sólo tendrá que pagar una multa y le hace una tremenda confesión, que Julieta es la hija legítima de Severiano y que ella sí les va a quitar todo.

Se arma el zafarrancho y todo sale a pedir de boca

Mientras en el bar donde cantan Paloma y Beatriz, se arma el zafarrancho debido a un teatro que tiene planeado el mismo Pedro, pues unos tipo se pasan piropeando a las cantantes y Simón se alebresta y se les deja ir encima a golpes. Por supuesto, todo se vuelve un caos y mientras Cornelio Pérez (Diego de Erice) las protege, Sara se levanta para intervenir y un tipo que estaba en la barra del bar, se va contra Sara y le encaja un puñal en el vientre, pues Pedro quería terminar con la vida de ese bebé.

En medio del dolor, un pacto de hermanos

Sara pierde mucha sangre en el hospital y Simón se ofrece a donar; los doctores hacen todo lo posible por salvar a los dos pero el bebé muere. Pedro llega al hospital con piel de oveja, "preocupado" por lo que puede pasar con Sara y Lucas le dice que el bebé está en peligro. Simón lamenta por todo lo que está pasando Sara y recuerda lo mal que la trató siempre, pues se conocieron en circunstancias muy difíciles.

Al día siguiente, Juan y Simón están en la habitación de Sara y ella pregunta cómo está su bebé y no tienen otro remedio que contarle lo que ocurrió. Simón le dice que le duele mucho que haya perdido a su sobrino y que lamenta todo lo mal que la trató. Ahora lo único que desea es verla feliz con su hermano Juan.

Otras verdades que le abre los ojos a Juan

Déborah llega al hospital y le revela a Juan que Pedro se puso de acuerdo con Henry para golpear a Sara. Por su parte, Pedro les informa a todos que él fue quien compró la empresa Campo Verde y la fusionó con la aguacatera, y se proclama como el dueño absoluto de a empresa riéndose en su cara de todos sus hermanos y los enfrenta a todos.

Sólo un capítulo le quedan a "La Herencia, Un Legado de Amor" y para ver el gran final este viernes, no te pierdas la telenovela a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en