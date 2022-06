Sara le confiesa a Juan que espera un hijo de él y Pedro se deshace de su madre en La Herencia

¡Ya no pudo más!, Sara del Monte (Michelle Renaud) le confesó a Juan del Monte -su hermano postizo y el hombre de quien está enamorada- que está esperando un hijo de él, y la reacción de éste no es más que de alegría, pero Sara le hace saber que ella no se lo dice para que él se haga cargo de ella y el bebé que viene en camino, sino para que esté enterado, pues ella le ha dejado claro que no quiere nada de él ya que éste está comprometido con Julieta Millán (Paulina Matos) en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Por su parte, tras tenderle una trampa a Aurora Delgado (Lucero Lander) su madre biológica que los abandonó cuando eran unos niños, Pedro del Monte (Daniel Elbittar), lleno de rabia porque su hermano Juan le sedió legalmente a ella el Regufio Santa Catalina, termina con su vida con Dante Alamillo (Sergio Basáñez) como testigo.

Lo que Pedro no supo, es que además de él, Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto) -quien es la mano derecha de los hermanos del Monte y sabe muchos secretos de Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel) que los demás desconocen-, ¡vio todo! desde el momento en que ella lo amenazó con una pistola a él porque sabía que citarla en ese lugar no pintaba para nada bueno, Pedro le quitó el arma y luego la ahorcó con sus propias manos.

Tragedia total

Modesto, vio entonces, cada movimiento que Pedro hizo con ella, hasta que cavó su propia tumba donde aventó a su mamá de un empujón con el pie. Acto seguido, llegó a la Hacienda Santa Catalina muy nervioso y casi vomitándose de ver de todo lo que es capaz Pedro, uno de los hijos de su patrón que tanto ha querido.

Pero antes de acabar con a la vida de su propia madre, Pedro le reclama que gracias a ella él es quien es; pues a ella le debe sus miedos, sus amarguras, su maldad, y que nadie lo quiera. Pues llorando, se cobra cada lágrima que lloró debido a que cuando su madre Aurora era joven y él y Juan eran unos niños, ella los trataba muy mal, al grado de tenerlos amarrado de los pies en un colchón viejo y viviendo en la inmundicia total en la telenovela producida por Juan Osorio y Roy Rojas para Televisa Univisión.

Entonces, recuerda el día en que ella llegó de la calle, partió un bolillo y le puso veneno para perros y se lo tiró a la cama para que se lo comiera, pero su hermano Juan no o permitió. Pedro, inocente de saber qué tenía ese bolillo, estuvo a punto de comérselo. Y ahora, esa fue su venganza más grande contra su madre, pues la hizo que probara el veneno que vertió sobre un bolillo y acabó con su vida diciéndole que la odiaba.

Sara protegerá a su hijo de Juan y de todos

Por otro lado, Sara le dice a Juan que si se le ocultó antes lo de su embarazo, es porque no quería intervenir en sus planes y porque quería que tomara la decisión correcta para su vida, que sarcásticamente le hace saber que es casarse con Julieta, pero Juan le dice que ella no puede tomar decisiones por los dos, pero Sara le replica y le dice que claro que puede, pues él ya tiene su familia con Julieta y ella ya tiene la suya, que es ese bebé que viene en camino, fruto de su amor.

Juan (Matías Novoa) le insiste que ese bebé también es su hijo, y además la ama. Sara lo acepta pero le confiesa que no quiere que su hijo crezca en Santa Catalina, pues lo quiere fuera de todos los problemas que acarrea la herencia que está consumiendo sus vidas.

Sara termina la conversación diciéndole que un día lo amó tanto que se pasó de los límites, pero hoy, ese bebé va a ser su razón de ser y lo va a proteger de quien sea.

