Sara Corrales hará mal tercio entre Susana González y Gabriel Soto en Los Caminos del Amor

Tras la experiencia que tiene de hacer maldades en la pantalla chica como sólo ella sabe, el productor Nicandro Díaz, ha elegido a la actriz colombiana Sara Corrales, para ser la villana de su nueva telenovela "Los Caminos del Amor", lo que indica que hará mal tercio entre Susana González y Gabriel Soto, los protagonistas maduros de la historia.

Y luego de hacer la presentación oficial a la prensa del elenco protagónico, fue el propio Nicandro Díaz, quien presentó a través de su cuenta de Instagram (en sus historias), a la colombiana Sara Corrales como la nueva malvada de su más reciente producción.

Daniela y Memo (Susana González y Gabriel Soto), Karen interpretada por Ximena Romo, que junto a Mark Tacher (Fausto) también será otra de las villanas, tendrán que lidiar con Sara Corrales en su personaje como Úrsula. Incluso, también se puede ver un vídeo en el que la actriz se presenta como la villana del cuento.

"Tengo el gusto de decirles que voy a estar en una producción increíble de Televisa con el productor Nicandro Díaz, estoy haciendo un personaje llamado Úrsula; estoy feliz, el proyecto se llama 'Los Caminos del Amor' que estará pronto por Televisa, tengo un reto enorme para este personaje, reto que por supuesto, estoy dispuesta a enfrentar... aquí les dejo la imagen de mi personaje... Y en otro vídeo, confirma su participación como tal.

Otro actor que ha sido presentado por Díaz González es Alberto Estrella, quien viene de interpretar a Carmelo Murillo en "La Desalmada" (2021). Y tras ser presentado en la cuenta de Instagram de "Los Caminos del Amor": "Macario dejará huella en el camino, se los advertimos albertoestrella.actor #LosCaminosDelAmor, así se manifestó el histrión: "Gracias a Nicandro Diaz y a su producción por esta bienvenida. Trabajaremos con intensidad, creatividad y pasión".

Por su parte, la colombiana ya empieza a dejar huella como Úrsula en redes sociales, y expresó: "Ayyyy si, que emoción poder interpretar a Úrsula! Muchas gracias a todos por sus mensajes. Ahí nos veremos en las noches de @canalestrellas".

Sara Corrales viene de dar vida también como la tercera en discordia a Paty Rivera en la bioserie "El Último Rey: El Hijo del Pueblo}", una actriz que tuvo amoríos con el finado cantante Vicente Fernández y de cuya relación nació un hijo.

Y será el noviembre próximo cuando se pueda ver su participación en "Los Caminos del Amor" -título tentativo-, en el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de Las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

