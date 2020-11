Sandra Echeverría se llevó la noche de los Premios TVyNovelas 2020

Tras el reconocimiento de varios actores y entrega de diversas preseas a lo mejor de la actuación de las telenovelas y participaciones en programas de televisión, el momento más esperado de la noche era conocer tres de las categorías más valoradas de los Premios TVyNovelas 2020, que en esta ocasión transcurrieron de manera virutal. Sandra Echeverría fue una de la más galardonadas de la noche.

El premio al Mejor Actor se lo llevó José Ron por su personaje protagónico en "Ringo", quien interpretó a Juan José Ramírez, un boxeador que se ve obligado a enfrentar adversarios mucho más duros de la vida real, como su dolorosa situación económica, la decepción del amor y la lucha por la custodia de su hijo, Santino.

Desde su hogar y junto a su productora, Lucero Suárez, agradeció la significativa estatuilla de la entrega de premios número 38 de TVyNovelas; mientras que en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió un vídeo con escenas de la telenovela, cuya descripción, se lee:

"Pues listo para los #PremiosTVyNovelas 2020 ... Ringo con varias nominaciones contamos con su apoyo y a esperar que dice la vida... felicidades a mis compañeros nominados y los esperamos hoy Sábado 31 de octubre, 8:00 p.m. #ConLasEstrellas... Gracias @carlos_pohls_actor por el video".

Y aunque no fue el premio menos importante, ya que tanto las categorías de Mejor Actriz/Actor Protagónic@ como la Mejor Telenovela, la sopresa de la noche la encabezó la actriz Sandra Echeverría, quien interpretó a dos mujeres -Paulina Doria Duque / Paola Miranda Rivas de Bernal- en el remake de "La Usurpadora" de 1995, este 2020.

La esposa de Leonardo de Lozanne, ¡se llevó el premio por partida triple! Pues en el melodrama en su modalidad de mini serie, la actriz interpretó a la buena y la mala por lo que ganó doble estatuilla como Mejor Villana y Mejor Actriz Protagónica y por si fuera poco, "La Usurpadora" 2020, ganó la presea a la Mejor Telenovela; cuya producción estuvo a cargo de Carmen Armendáriz.

En su cuenta oficial de Instagram, Sandra describió la emoción que le provocó ganar doble premio y aprovechó la oportunidad de agradecer al público, productores y staff de la producción, medios de comunicación y a quienes creyeron en ella:

"Definitivamente hoy es una noche que nunca voy a olvidar. Es mi segundo proyecto con Televisa y me vuelven a premiar y aparte DOBLE!!!!! Cómo voy a lograr dormir hoy con tanta emoción??!!...

Definitivamente el trabajo más duro y complejo que he hecho en mi carrera de actuación haciendo dos personajes distintos y con una mezcla de acentos que no fue nada fácil. Escenas de las dos hermanas en donde me tocaba darlo todo hablando con una pelota de tenis que estaba fuera del set!! Dando vida a dos personajes con diferentes personalidades, circunstancias, adicciones...

Y No lo hubiera logrado sin mi maravilloso equipo de #LaUsurpadora , sin mis directores, sin mi productora @carmenarmendariz, el increíble elenco estrella, Fotógrafos. De verdad un trabajo impecable de cada uno. Éstos dos premios que me llevo no son míos si no de TODO el equipo que se la súper rifó!!!...

GRACIAS @canalestrellas @televisa @patricio1357 por su apoyo y por confiar en mi una vez más... Ahora a ver cómo me duermo, hasta el sueño se me quitó!!..

A festejar como solo Paola podría hacerlo... Y SIIII...LA USURPADORA ARRASÓ ÉSTA NOCHE Y muero de orgullo!!!...".

Al festejo de la actriz se unieron famosos de la conducción así como actores con los que Sandra ya ha trabajado en varios proyectos; entre ellos figuran Andrea Legarreta, Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez, Adriana Fonseca, Danna García, Juan Martín Jauregui, Alessandra Rosaldo, Michelle Ranaud y Beatriz Cisneros.

En una publicación anterior, Echeverría, compartió un vídeo del outfit que utilizó como nominada a varias categorías de la entrega de premios, mismo que consistía en un vestido estrapless entallado color rosa palo, con una avertura en una de las piernas y que complementaba con unos grandes aretes dorados. El maquillaje y el peinado estuvieron muy narturales, así, como es la actriz, que por cierto, estuvieron a cargo de ella misma.

"Arregladita y glamorosa desde casita para los @premiostvynmx !! Ya los están viendo?? #LaUsurpadora... Admito que no es nada fácil arreglarse sola!".

La conductora Cynthia Urías, su productora Carmen Armendáriz, Ana Martín, Isabel Lascuráin (Pandora) y su esposo Leonardo de Lozzane fueron quienes destacaron la belleza y la fuerza actoral de la histrionisa.

