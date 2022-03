Samadhi Zendejas se suma al elenco de La Mujer del Diablo en su regreso a Televisa

Tras interpretar a la cantante Jenni Rivera e su bioserie "Mariposa de Barrio" (2017) de Telemundo, la actriz Samadhi Zendejas vuelve a pisar las instalaciones de Televisa para sumarse al elenco de la telenovela "La Mujer del Diablo", que es protagonizada por José Ron y Carolina Miranda.

Pues así como la finada cantante Jenni Rivera la hizo volver a la televisión luego de de haber participado en "Un Camino Hacia el Destino" (2016) producida por Nathalie Lartilleux para Televisa, Samadhi Zendejas seguiría sumando proyectos de televisión a su carrera artística, tales como "Milagros de Navidad" (2017), "Enemigo Íntimo" (2018) y "Falsa Identidad" (2018-2021).

Incluso, en 2019 Samadhi Zendejas hizo un rol principal en la serie "Rosario Tijeras", serie encabezada por Bárbara de Regil y José María de Tavira, dando vida a Géminis.

Pero este 2022 se une al elenco encabezado por José Ron y Carolina Miranda que ya inició grabaciones a mediados del pasado mes de febrero; proyecto que está siendo producido por el venezolano Carlos Bardasano que con "La Mujer del Diablo" suma el octavo proyecto realizado para la televisora de San Ángel, y ahora para la nueva fusión de Televisa Univisión.

Y este 2022, Samadhi Zendejas luce una imagen renovada luego de formar parte -hace más de una década-, de la telenovela infantil-adolescente "Atrévete a Soñar" (2009) de Luis de Llano Macedo, protagonizada por Danna Paola, Vanessa Guzmán y René Strickler, en la que dio vida a Amaya Villalpando.

La propia actriz reveló este jueves a través de su cuenta de Instagram, cómo lucirá -con una foto- en la nueva producción de Carlos Bardasano para la nueva plataforma ViX+, nuevo servicio de streaming, propiedad de Televisa Univisión, dejando ver una imagen diferente a la que se le había visto en sus anteriores proyectos.

"Mi nuevo personaje en La Mujer del Diablo que pronto podrán ver en exclusiva por ViX+... Adivina el nombre de mi nuevo personaje y te sigo, una pista empieza con C", escribió la actriz de telenovelas que con "La Mujer del Diablo" marca su regreso a la empresa que la vio nacer y crecer como actriz de melodramas y además, será el primero que se transmitirá en la mencionada plataforma.

En tanto, las grabaciones iniciaron en Zotoluca, Hidalgo, México el 24 de enero y se sabe que el pueblo mágico de Atlixco, Puebla (México) será la locación principal de la historia. También será grabada en los estados de Morelos y Ciudad de México.

Otros actores que ya han sido confirmados para el melodrama son Adriana Louvier, José Pablo Minor, Azul Guaita y el primer actor Alejandro Calva y junto a José Ron, Carolina Miranda y Samadhi Zendejas, recrearán la historia que retrata la vida de un cacique del pueblo (José Ron), que se cruzará en la vida del personaje interpretado por Carolina Miranda que será apodada 'La Mujer del Diablo' en el pueblo de Villa Clara, debido a las villanías de dicho cacique.

