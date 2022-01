SOS Me Estoy Enamorando llegó a su fin y así fue el conmovedor desenlace

Fue el pasado 6 de septiembre de 2021, cuando la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando", empezó, siendo una de las historias más prometedoras del horario vespertino y este domingo 16 de enero llegó a su fin. No obstante, así fue el emocionante y conmovedor desenlace del melodrama producido por Lucero Suárez para Televisa.

Durante su recta final, una de las situaciones que puso en peligro la relación de Sofía y Alberto (Irán Castillo y Daniel Arenas), fue que éste fue cómplice de Don Leopoldo (César Évora), en todas sus averías por no ser descubierto por sus dos esposas Elsa Ávila e Inés Paredes (Yolanda Ventura y Ana Patricia Rojo), así como por sus dos hijas, la propia Sofía y Anita (Victoria Viera).

Lo que por supuesto, fue descubierto por todas y esto fracturó las relaciones de Don Leopoldo con cada una de las cuatro mujeres que amaba. Pero tras ser descubierto por todas, les causó un gran dolor a cada una de ellas y la decepción más grande, se la llevó Sofía, por incluso, intervenir en su relación con Alberto.

Sin embargo, el tiempo pasó y tras haber muerto Inés por un accidente, Anita se fue a vivir a casa de Elsa y su psicóloga que en realidad era su hermana. Elsa sanó su alma y luego de darle una buena lección de vida a Leopoldo, finalmente le regresó su trabajo en la concesionaria, pues no le gustan los autos y además encontró un empleo como escritora.

Por otro lado, éste logró el perdón de las tres mujeres que más ama en la vida: Elsa, Sofía y Anita; aunque después de pedirle el divorcio por todo el dolor que le causó, Elsa le advierte a Leopoldo que seguirán como los mejores amigos, pero ya no como esposos y aunque lo perdona, tomará su distancia con él.

Pero no fueron los únicos personajes que fueron felices para siempre; pues luego de tanto buscar el amor con personas de menor edad y tenerlo frente a ellos, finalmente Leonor y Vicente (Lourdes Reyes y Jorge Salinas), aceptaron que son el uno para el otro y decidieron hacer pública su relación; lo que puso muy feliz a toda la familia.

Conmovida porque todos los integrantes de la familia están encontrando su felicidad, Delia (Nuria Bages) les pide que no se vayan, pues de lo contrario ella vivirá sola; pero Vicente calma su preocupación y le dice que no tiene porqué sentirse así, pues ellos se quedarán a vivir con ella.

En cuanto a Nicolás y Romina (Jorge Trejo y Dariana Romo), todo pareceía desmoronarse, pues luego de haber ganado un concurso académico en la universidad, éste se fue a estudiar a Boston (EE.UU.) dejando a Romina con el corazón roto.

Y por su parte, aunque ella tiene un problema cognitivo, la creatividad es su más grande don por lo que se ha convertido en una gran pintora y su maestra, le propone exhibir y vender sus cuadros en su galería y ella acepta. Y después de todo lo que ganó como modelo de comerciales y ahora con la venta de sus cuadros, a su corta edad, Romina prácticamente tiene la vida resuelta.

Mima Palacios (Olivia Collins), una mujer madura y de mundo -millonaria-, también buscaba el amor y terminó creyendo en el farsante de Diego Miranda (Juan Martín Jauregui), quien al darse cuenta de que ella es una mujer millonaria, buscó robarle a como diera lugar, hasta que fue descubierto por las autoridades y casi es detenido.

Pero su castigo fue que, tras querer enriquecerse, contactó a un empresario hotelero que le vendió un hotel en Huatulco, Oaxaca, que le prometía, estaba en muy buenas condiciones, pero le enseñó fotos falsas. Éste cayó redondito y era por ello que buscó robarle los cinco millones de pesos a Mima.

Y en su afán por lograrlo, le propuso a su tía Martha (Magda Karina), que hicieran un intercambio; que ella le diera su casa a cambio del hotel. Ésta acepta y no pudo haberse arrepentido más; pues tras llegar a Huatulco con todo y mudanza, se dieron cuenta que todo era un fiasco, pues el hotel estaba en ruinas y su castigo más grande, fue quedarse sin nada, sí, frente al mar, lo que siempre había querido, pero ¡sin nada!

Mónica Muñoz-Cano (Candela Márquez) nunca encontró el amor con una pareja, pero encontró su verdadera vocación que era hacerse cargo de varios niños huérfanos que viven en una casa hogar. Y tras su propuesta a Manolo (Mauricio Abularach) -el director general de la casa hogar-, de renunciar a su trabajo para dedicarse de lleno al cuidado de los niños, éste le advierte que no hay sueldo. Aún así, ella acepta.

Otro de los criminales de cuello blanco que había estafado a su tía Eugenia (Norma Lazareno) y había hecho desfalcos a su fundación Campo Amor por más de 25 millones de pesos, fue Omar Kattan (Marcelo Córdoba), quien además de haber asesinado a su tía tras ser descubierto por ella en el hospital luego de un infarto que sufrió, éste le confiesa que no sólo le ha robado, sino que además, él fue quien mató a su hija Alicia hace años. Por supuesto, su final, fue terminar en la cárcel para pagar con un condena de 60 años.

Y por último, tras verse abrumada por tanto luego de que fuera nombrada la heredera universal de la fundación Campo Amor; su padre va a hablar con Sofía para hacerle entender que si Alberto le mintió fue por cubrirle las espaldas a él, por lo que le pide que recapacite y reflexione; pero Sofía aún está muy dolida por su engaño.

Alberto, va en busca de Federico (Leonardo Herrera) -hijo de Sofía- y arman un plan maestro para que éste pueda conquistar de una vez por todas a Sofía. Fede le dice a su mamá que lo lleve a una fiesta de un amiguito suyo pero ella se molesta porque no se lo dijo con tiempo y va enojada con él.

Llegan al lugar -una cabaña preciosa internada en el bosque- y éste se había puesto de acuerdo con su abuelo para que lo recogiera en el lugar, por lo que al darse cuenta Sofía que ese lugar no era el de la fiesta, luce desconcertada y más cuando se da cuenta que el niño se va con su abuelo.

De la nada, aparece Alberto, quien le tenía preparada un banquete y un momento muy especial, en el que le pide matrimonio y Sofía acepta... Luego, ambos unen sus almas en su momento más romántico y luego de esa tarde y noche maravillosas, llegan al altar a jurarse amor eterno.

Sofía, Alberto y Fede, se van a vivir juntos a una casa preciosa con un jardín enorme, donde Sofía les comunica que no son dos sino ¡tres las bebés que está esperando!, lo que hace muy feliz a Alberto y Federico; pues ahora no habrá nada que impida sus planes de ser inmensamente felices.

Diana Palacios Periodista

