S.O.S. Me estoy enamorando: ¿Sobrevivirá el amor de Nicolás y Romina?

Este domingo por la noche, la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando” llegará a su esperado final y una de las historias que se robó la atención, y el corazón, de los televidentes fue la de Nicolás y Romina, los protagonistas juveniles encarnados por Jorge Trejo y Dariana Romo, quienes decidirán el futuro de su relación en el último capítulo de esta ficción.

Producida por Lucero Suárez para Televisa, “S.O.S. Me estoy enamorando” cautivó al público y ello se vio reflejado en el rating, sobre todo porque las subtramas se robaron el show y en especial la historia de amor de Nicolás y Romina, que hoy tomarán una decisión definitiva que podría afectar, o apuntalar, su relación.

¿Sobrevivirá el amor de Romina y Nicolás? Esa es la pregunta que los fans de los personajes de Dariana Romo y Jorge Trejo se han hecho desde el viernes pasado, cuando una situación podría darle un rumbo diferente a su tierno noviazgo, luego que el galán anunciara su oportunidad de irse a estudiar a otro país.

En el capítulo del pasado viernes, Nicolás le comunica a Romina que ganó un concurso de robótica y ella se pone muy feliz, pero esa sensación desaparece cuando se entera cuál es el premio que ganó su novio, pues la alejaría de ella y su relación podría verse afectada.

Nicolás le dice que por ese triunfo ganó una beca para estudiar en el extranjero, en una prestigiada universidad, y convertirse en un ingeniero, algo que implica mudarse de país y dejarse de ver por un tiempo, por lo que ella le pregunta si sí se va a ir.

Cuando Nicolás le dice que sí piensa tomar la oportunidad que se le presenta, Romina no lo toma tan bien y entre llanto le dice que la deje sola, mientras él, muy contrariado, trata de consolarla y le asegura que aunque se vaya del país no por un tiempo no quiere decir que su noviazgo vaya a terminar, sin embargo, ella no lo entiende.

Ese panorama es el que quedó entre la pareja juvenil de “S.O.S. Me estoy enamorando”, que hoy, en el capítulo final de la telenovela definirá si sigue junta o si todo se termina entre ellos, algo que tiene en ascuas a los fans de este melodrama y, en especial, a los espectadores que han quedado encantados con la tierna relación entre Romina y Nicolás.

Hay que recordar que en la vida real, Dariana Romo y Jorge Trejo son pareja y se enamoraron precisamente trabajando en esta telenovela, por lo que suman muchos fans en redes, a quienes, de cariño, han llamado “rominicos”, por la combinación de los nombres de sus personajes.

El final de “S.O.S. Me estoy enamorando” será transmitido hoy a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas y hasta el momento se desconoce si algunos miembros del elenco se reunirán para ver el último capítulo, como ha ocurrido con algunas otras producciones, aunque esto podría no pasar debido a la pandemia. Mira el video a partir del minuto 5.

