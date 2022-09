Rufino y su hijo Álvaro serían los herederos de su hermano Satino en La Madrastra

Desde que se dio a conocer que Santino González (José Elías Moreno) tiene mucho dinero y que tiene sus días contados debido a una grave enfermedad que tiene, sus "amigos", han estado muy al pendiente de lo que suceda en torno a su vida para de paso saber si ellos son los afortunados herederos de su cuantiosa fortuna en la telenovela "La Madrastra". No obstante, Santino tiene un as bajo la manga y esa herencia no será ni para unos ni para otros, sino ya ha anunciado públicamente que su dinero se lo dejará a su hermano Rufino (Lalo España), a quien no ve desde hace mucho.

Pues Santino ya ha mandado investigarlo para dar con su paradero y que Rufino González 'El Tortuga', se quede con toda la fortuna de él, aunque él ni sabe que lo tiene tan cerca, ni Rufino sabe qué pasó con su familia, pues desde muy niño fue abandonado y relegado de su familia, cantaleta que siempre se la recuerda a su hijo Álvaro (Adrián Di Monte), quien ya no puede vivir más en esa pocilga donde le hace falta todo y el cariño que le tiene su padre es poco para todo lo que él aspira en la vida.

En tanto, el día que Esteban Lombardo (Andrés Palacios) le llevó al Notario Público a Santino para que le dictara su última voluntad en cuanto a su fortuna, pidió que Emilia, Donato, Florencia, Bruno y hasta Lucrecia, se quedaran a escuchar cuál era su decisión, pero a pesar de que escucharon que la herencia será para su hermano, ellos no quitan el dedo del renglón.

Los buitres

Pues los personajes interpretados por Cecilia Gabriela, Marco Treviño, Martha Julia, Juan Martín Jáuregui y Marisol del Olmo, asumen que por "la amistad" -aunque interesada- que han tenido por años, ellos tienen más derecho a heredarlo que su propia familia.

Pues hasta Donato está haciendo todo por encontrarlo, ya que su plan es que nunca sea localizado para poder quedarse ellos con la gran herencia. Incluso ni Violeta Prado (Epy Vélez) -la muchacha que lo asiste desde hace años- está contemplada para su testamento.

Quién es Rufino 'El Tortuga'

Rufino González es un tipo bonachón pero que es adicto al juego y entre los oficios con los que se anuncia, figuran pintor, electricista, plomero, albañil, etc., pero que en realidad nada sabe hacer bien, pues con tal de conseguir unos pocos pesos, se avienta los trabajos sin pleno conocimiento, pues ya hasta la echó a perder la instalación eléctrica y unos refrigeradores a un cliente que lo contrató.

Y para conseguir más dinero, se arriesga a apostar lo poquito que tiene en el juego de cartas y cuando ha llegado a ganar, lo apuesto de nuevo hasta que se queda sin nada. En sus aventuras, lo acompaña su compadre y hermano del alma Francisco 'Pancho' Núñez (Ricardo Fastlicht), quien lo quiere hacer entrar en razón pero éste no se deja.

Su hijo Álvaro

Su hijo, es el primero en despreciarlo debido a que él no tiene ambiciones, no tiene ganas de salir adelante en la vida y él ya no aguanta esa vida de miseria, por lo que decide irse de la casa, pues ya ha encontrado la forma de chantajear a Paula Ferrer (Denia Agalianou), una pareja que tuvo y que ahora es prometida de Esteban Lombardo. Álvaro es un vividor que ya le ha sacado una motocicleta y hasta un departamento a Paula con tal de que no le enseñe a Esteban, unos vídeos íntimos muy comprometedores y por los que la vida soñada de Paula se podría desmoronar antes de que llegue.

Además, busca conquistar a un par de niñas más que una de ellas ya le conoce todas sus mañas, mientras que la otra no sabe ni los terrenos que está pisando con Álvaro...

¿Realmente llegará la fortuna de Santino a manos de Rufino? Para descubrirlo, no te pierdas "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

