Rubí provoca la muerte de su madre al confesarle que mandó a su cuñado a prisión

La envidia que el tiene a su hermana Cristina (Paty Díaz) por haber encontrado el amor verdadero en Cayetano Martínez (Luis Gatica), rebasa los límites de Rubí (Bárbara Mori) -su hermana- quien, luego de hacer un viaje a Cancún junto con su madre Refugio (Ana Martín), entre otras personas, culpa a Cayetano de robarse un costoso collar de una joyería, por lo que sin deberla ni temerla, Cayetano va a prisión.

Esto, sin importarle que su hermana Cristina y él estuvieran planeando su boda en la Ciudad de México; pues su maldad no tiene límites y cuando Rubí Pérez siente envidia de alguien o hay algo que no la satisface, hace todo para encontrar su felicidad, aunque se lleve a muchos por delante.

Luego de regresar de un viaje de negocios en Cancún de su marido Héctor Ferrer (Sebastián Rulli), y de estar desconcertadas su madre Refugio y su vecina Doña Lola (Leonorilda Ochoa) por haber dejado a Cayetano en Cancún, Doña Refugio va a buscar a Rubí para preguntarle si tiene noticias del novio de su hermana sin saber lo que le espera.

Pues su madre quiere convencer a Rubí de que lo ayude, pues ahora hay un motivo más grande para que salga en libertad; Doña Refugio le confiesa a su hijo que su hermana Cristina está embarazada de Cayetano y van a ser padres.

Por supuesto, Rubí se hace la víctima y se queja de que su hermana -la que se hacía la mustia y buena y que tanto la criticaba haciéndole ver que ella iba por mal camino-, fue la que salió embarazada sin estar casada, por lo que además, se avergüenza. Pero su madre la calla diciéndole que esperar un hijo del hombre que ama no es ninguna vergüenza; incluso, le hace saber que si ella no quiere tener hijos, es porque no quiere a su marido, pero Rubí arremete contra ella diciéndole que ser madre no es la máxima realización par ella.

Su maldad no tiene límites y con tal de no mover un solo dedo para que Cayetano salga de la cárcel, le dice que si su hermana no quiere ser madre soltera, pues que mejor se deshaga del bebé que espera, pero su madre no puede con tanto al escuchar de boca de Rubí, que no sería ni la única ni la última mujer en ser madre soltera.

Y por si fuera poco, le dice que pensando bien las cosas, le hizo un favor a Cristina mandando a Cayetano a la cárcel, sólo porque no soportaba que él le presumiera todo el tiempo que él y su hermana sí tenían un amor del bueno -pues sabía que ella sólo buscaba el dinero de Héctor-, lo que la provocaba y le daba coraje.

"Rubí, me das vergüenza, pero ten mucho cuidado, porque todo el daño que has hecho, un día se te va a revertir", le dijo Doña Refugio, tras hacerle ver que tener una hija como ella, es un castigo de la vida.

Antes de abandonar su departamento, le advierte que le dirá la verdad a Cristina y va ayudarla junto con Cayetano a que puedan ser felices, y le restriega en la cara que ella sí es una buena hija, que ella sí se merece tener una madre que se preocupe por ella, pero Rubí, su propia hija, no merece nada.

Doña Refugio no puede con tanto y tras sentir dolores en el transcurso a su casa, apenas llega a su cama y muere. Cristina va a buscarla más tarde pero se da cuenta que su mamá está "desmayada", por lo que pide auxilio y la llevan al hospital donde trabaja Alejandro Cárdenas, el doctor del que Rubí dice estar verdaderamente enamorada pero que rechazó por no tener dinero cuando lo conoció.

Después de muerta su madre, va a pedirle perdón a la tumba, no sin antes ser corrida por su hermana y por los vecinos de la vecindad de su sepelio. Por otro lado Rubí sigue causando maldades en todos y cada uno de los personajes de la historia.

