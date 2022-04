Rosy Ocampo revela posible actuación de Angelique Boyer en Vencer la Ausencia

El claquetazo oficial de "Vencer a Ausencia" fue el pasado 4 de abril y su productora Rosy Ocampo, reveló si la actriz Angelique Boyer tendrá participación en el melodrama, así como algunos otros detalles de la historia que obedece a la cuarta telenovela al hilo de la franquicia "Vencer".

En entrevista con algunos medios presentes, la productora del Universo Vencer habló entre otras cosas, de la participación de Angelique Boyer en "Vencer la Ausencia", pues tal y como lo hicieran Paulina Goto de "Vencer el Miedo" siendo el vínculo con "Vencer el Desamor" y a su vez, Claudia Álvarez -protagonista de la trama-, lo hiciera en "Vencer el Pasado", así mismo, la novia de Sebastián Rulli, estaría siendo el enlace entre la tercera y la cuarta telenovela.

"Empieza la historia con el personaje de Angelique Boyer, ella nos hará el favor de abrir la historia y tenemos a dos personajes que van a repetir, uno es Sammy (José Remis) y otro es Erik, que es Miguel Martínez", contó la productora, además de María Perroni Garza, quien también tuvo una pequeña participación en "Vencer el Pasado".

Lee también: Angelique Boyer presume figura perfecta en shortcito, top y patines en plenas vacaciones

Lo que confirma la teoría antes revelada por algunos medios, pues dicha mecánica ya circulaba desde hace algunas semanas en redes sociales y efectivamente, Angelique Boyer tendrá una participación en el primer capítulo como la bióloga molecular Renata Sánchez Vidal.

La cuarta entrega de la franquicia "Vencer", constará de 80 capítulos de una hora y se ha dicho con anterioridad que llegará en la pantalla chica el próximo lunes 18 de julio, en el horario estelar de las 8:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Lee también: Tras definirse las protagonistas, Angelique Boyer tendrá participación en Vencer la Ausencia

De acuerdo a lo que platicó Rosy Ocampo con algunos medios (incluyendo al periodista independiente Edén Dorantes a través de su canal de YouTube), el tema central de "Vencer la Ausencia" será el de todo tipo de pérdidas; humanas, de tipo económico y deterioros en la salud -entre otras-, pero también de la resiliencia que tienen los seres humanos para reponerse y salir adelante de cualquier dolor que provoquen dichas pérdidas.

"Es una novela luminosa, es un espejo de la vida real para que el público que nos ve se vea reflejado y de alguna manera se inspire para salir adelante".

Por otro lado, y en exclusiva para Las Estrellas, la productora también comentó que habrá otros dos importantes temas que son parte de la vida real y que se abordarán en la telenovela, como son la estafa digital y el cuestionamiento acerca de la paternidad.

"Es de nuevo una historia original, que se escribe sobre los temas que hoy nos interesan, que hoy importan; le ponemos toda la pasión".

En tanto, el grupo de actores para "Vencer la Ausencia" ya han sido confirmados por la propia productora y entre ellos figuran: Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz, David Zepeda, Danilo Carrera, Alexis Ayala, Nailea Norvind, Mariana Garza, María Perroni, Jesús Ochoa y un gran reparto estelarizan esta gran historia.

Aunque aún no reveló quién pondrá voz al tema musical y qué tipo de ritmo ofrecerá, Rosy Ocampo dijo en exclusiva algo de lo que tiene preparado para el de "Vencer la Ausencia", luego de que Paulina Goto cantó el tema de entrada de "Vencer el Miedo" y Daniela Romo el de "Vencer el Desamor".

"Es el regreso de un productor musical que ha estado laborando conmigo en todas las telenovelas infantiles que se llama Alejandro Abaroa; él creó los grandes éxitos musicales de los que vendimos millones de discos y ahora tengo la gran fortuna que está aquí de regreso". En cuanto al o la intérprete, Rosy Ocampo se reservó la información y aseguró que será una gran sorpresa.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!