Rosy Ocampo presenta a los primeros tres actores de Vencer la Ausencia

Un par de famosas actrices han confirmado ya en frente de las cámaras, que conformarán el elenco de "Vencer la Ausencia", que es el cuarto melodrama al hilo de la franquicia "Vencer" liderada por la productora Rosy Ocampo; pero es ella quien comienza a presentar a los primeros tres actores del melodrama.

El primero de ellos tres ya había sido presentado de manera oficial a través de un live de Instagram -el 4 de marzo- con dos de los encargados del equipo literario de la saga "Vencer", Pedro Rodríguez y Gerardo P. Zermeño, quienes estuvieron acompañadas por Ana Paula Martínez, la protagonista menor de "Vencer el Pasado".

Se trata del actor Miguel Martínez, quien en "Vencer el Pasado" (2021) dio vida a Erik Sánchez Vidal, hijo de Camilo Sánchez (Manuel 'El Flaco' Ibáñez) y Sonia Vidal (Leticia Perdigón) y hermano de la bióloga Renata Sánchez Vidal.

Y se ha confirmado por parte de Rosy Ocampo, que será el histrión, el vínculo entre "Vencer el Pasado" y "Vencer la Ausencia" este 2022.

"¿Recuerdas a #Erik de #VencerElPasado? Nuestro querido @miguelmartinezoficial se integra al elenco de #VencerLaAusencia @vencermx #ProducciónRosyOcampo #UniversoVencer", se lee en la primera publicación oficial de "Vencer la Ausencia".

El segundo en aparecer en la lista es el joven actor Federico Porras Jr. y dará vida a Adair. "¡Bienvenido! @fedeporrasjr al #UniversoVencer. Gracias por integrarte al elenco de #VencerLaAusencia #ProducciónRosyOcampo".

Y pese a su corta edad de 16 años, Federico viene de participar en varios melodramas y programas unitarios de Televisa como son "Una Familia con Suerte" (2011), "Un Refugio para el Amor" (2012), "La Mujer de Vendabal" (2013), "Por Siempre mi Amor" (2013), "Qué Pobres tan Ricos" (2014), "A que no me dejas" (2015) el remake de "Simplemente María" (2016).

Y tras participar en "La Rosa de Guadalupe", el joven actor también ha cruzado fronteras y compartió créditos con Aracely Arámbula en "Los Miserables" (2014-2015) como Ignacio Echeverría Durán, en Telemundo.

El tercer actor que ha presentado formalmente Rosy Ocampo, obedece al nombre de José Remis, quien interpretó al inolvidable Sammy, mejor amigo de Ulises Cruz Medina (Sebastián Poza) y será otro de los personajes que tenga conexión entre "Vencer el Pasado" y "Vencer la Ausencia".

La fecha de estreno de "Vencer la Ausencia" aún no se ha definido con exactitud, pero se habla de que estaría estrenándose entre el 18 y 19 de julio de este 2022. Por otro lado se sabe que será el 4 de abril cuando inicien grabaciones de esta nueva aventura de la saga "Vencer".

