Rosy Ocampo confirma a Alejandra Barros y la reprueban por Danilo Carrera en Vencer la Ausencia

Lo dicho anteriormente por la actriz Alejandra Barros, ha sido confirmado por la productora Rosy Ocampo sobre su participación en "Vencer la Ausencia"; ¡así es!, tal parece que luego de su regreso a Televisa después de tantos años, se le abrieron las puertas a la actriz para participar en otros proyectos.

Por lo que, lo que Alejandra Barros reveló hace algunas semanas ante algunos medios a punto de tomar el vuelo para Estados Unidos para ir a ver a su hijo luego de haber terminado las grabaciones de "Los Ricos También Lloran" -telenovela que marcó su regreso a Televisa el pasado 2021-, ha sido totalmente confirmado por Rolsy Ocampo, la líder de los proyectos de la franquicia "Vencer".

Pero no sólo se confirmó su participación a través de su cuenta de Instagram, pues hace días fue revelado de manera extra oficial que el actor Danilo Carrera, quien justamente ha terminado la telenovela "Contigo Sí... Por Siempre" (2021-2022) de Ignacio Sada Madero para Televisa, y luego de un viaje a Egipto, también ha sido presentado por la productora.

Alejandra Barros, dará vida a Celeste, y aún se desconoce si será buena o tendrá un personaje de villana; aunque se ha revelado con anterioridad que es una de la cuatro protagonistas de "Vencer la Ausencia", que supuestamente compartirá créditos con Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Bibi Gaytán... ¿será? puede ser, aunque ya no falta mucho para descubrirlo.

"#Celeste será interpretada por @alealebarros. Bienvenida a #VencerLaAusencia UniversoVencer #ProducciónRosyOcampo", fue la presentación oficial de Alejandra Barros en la cuenta de Instagram de Rosy Ocampo.

Y mientras Danilo Carrera hizo un personaje de villano como Álvaro Villalobos en "Contigo Sí", en "Vencer la Ausencia" dará vida a Ángel, sin embargo, pese a que aún no se sabe qué tipo personaje tendrá, al parecer al público no le ha gustado mucho la noticia de que Danilo Carrera se sume a "Vencer la Ausencia".

Y es que hay que recordar que el actor ecuatoriano formó parte protagónica en "Vencer el Miedo" (2020) la primera en la lista de la franquicia "Vencer" y dio vida a Omar Cifuentes, que hacía pareja con Paulina Goto.

Pues la parte que confunde a los fanáticos de la historia, es que Rosy Ocampo esté integrando a actores que ya habían participado en alguna de las telenovelas de la saga pero con otros nombres; lo que indica que alguna sorpresa trae bajo la manga la productora.

Por lo pronto, se leen malos comentarios respecto a a la participación de Danilo Carrera en "Vencer la Ausencia" como: "Que mala decisión! Se le debe ser fiel a la premisa VENCER", "No por qué, él ya había participado en 'Vencer el Miedo'; yo tenía la esperanza de verlo en otro 'Vencer' con el mismo personaje, le hubiese dado la oportunidad a otro".

"Se perdió el multiverso" o "No me parece nada bien que estén reciclando actores, se rompe lo que ya se había hecho anteriormente, ya solo falta que reciclen a las protagonistas, muy mal"; lo que denota la molestia del público que podría dejar de seguir la saga por las decisiones de la productora.

Mientras tanto, así presentó Rosy Ocampo a Danilo Carrera: "@danilocarrerah se une a #VencerLaAusencia como #Ángel #ProducciónRosyOcampo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!