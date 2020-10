Rosa Salvaje: ésta fue la razón de la salida de Edith González

A finales de la década de los 80's, llegó a la televisión mexicana una historia que sin duda fue una de los dramas más maravillosos que pudo haber producido Valentín Pimstein en 1987. "Rosa Salvaje" fue todo un fenómeno de la época que hasta la fecha, después de 33 años de estreno, sigue haciendo ruido.

El melodrama fue protagonizado por Verónica Castro y Guillermo Capetillo; sin embargo, las actuaciones antagónicas de Laura Zapata (Dulcina Linares) y Liliana Abud (Cándida Linares), así como los personajes de Jaime Garza -el eterno enamorado de Rosa García (Verónica Castro)- o el de la también villana de la telenovela quien le quería quitar el amor de Ricardo Linares (Guillermo Capetillo) a Rosa, como lo fue la fallecida actriz Edith González, fueron los que le dieron el toque a la historia.

Recientemente, la primera actriz Verónica Castro -con motivo de su cumpleaños número 68- el pasado 19 de octubre, organizó una videollamada con algunos actores del melodrama. Quienes pudieron estar presentes fueron Laura Zapata, Liliana Abud y Jaime Garza.

Verónica Castro está muy agradecida con el público de las nuevas generaciones, quienes a 33 años del estreno de la emblemática telenovela, siguen apostando por la historia; y eso lo ha dicho en más de una ocasión.

En la videollamada, los actores revelaron algunos detalles ocurridos hace más de tres décadas, como la salida de Edith González de la historia y explicaron cuál podría haber sido el motivo que la orilló a tomar tal decisión.

"Yo creo que a ella le chocó cuando le aventabas los espaguetis", comentó Laura Zapata, mientras Liliana Abud compartía la misma opinión y dijo:

"Además de que Pimpstein no dejó que se quitara nada durante una hora, o sea la dejó en secuencia con todos los espaguetis en el foro y se encendió. Se puso furiosa".

Castro por su parte, expresó que no sabía los motivos por los que 'la güera' dejó el melodrama, aunque acetó que trabajar con Valentín Pimstein no era nada fácil.

"Sí se quiso salir, pero ese fue uno de los motivos... porque fueron varios", contó quien interpretó el personaje de Dulcina Linares (Zapata).

Y pese al lamentar que González no haya continuado con su personaje, reconocieron que Felicia Mercado -por quien más tarde fue reemplazada tras su renuncia- era mucho más accesible, por lo que se pudieron lograr más escenas que finalmente fueron la cereza del pastel durante la transmisión de la telenovela.

Por otro lado, las estrellas de televisión hablaron de lo difícil que fue lidear con su productor en "Rosa Salvaje":

"Era muy difícil trabajar con él. Me peleé toda la telenovela con él porque no me dejaba ponerme pantalones, ya sabes que los pantalones no los permitía él, en toda la telenovela me estuvo fastidiando, me decía de cosas y hasta que me quitó los pantalones y me vistió de mujer, pero sí fue mucho pleito con él todo el tiempo", contó la madre de Cristian Castro

Sin embargo, reconoció que Pimstein fue una excelente persona y que su profesionalismo llevó al melodrama al éxito que hasta hoy sigue vigente.

Por su parte, la fallecida actriz Edith González, confesó en una entrevista para +telenovelas, el motivo por el que abandonó la producción; pues para ella resultaba muy incómodo trabajar con el productor.

"Yo ya venía de protagonizar otras telenovelas y me pedían que fuera antagónica. Yo digo 'está padre'. En ese momento ser antagónica de Verónica no tenía ningún problema, lo que era gacho es que ya te habían subido y 'órale mi reina, vas para atrás'. También hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería haber habido”, compartió aquella vez.

La actriz que participó en 48 de los 198 episodios de la telenovela, enfatizó:

"Y renuncié. Entonces la gente pensó que a mí me sacaron, pero no, a mí nadie me sacó, yo renuncié. En ese tiempo no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi. O sea, cualquier cosa, menos aguantar una humillación".

