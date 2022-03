Romeo y Julieta, el nuevo podcast lanzado de Televisa Digital

Las telenovelas y las bioseries no son las únicas maneras de llegar al público, pues las radionovelas están de vuelta, sólo que ahora con la tecnología que requieren las nuevas formas de entretenimiento como es el podcast. Pues en pleno 2022, Televisa Digital ha lanzado y estrenado ya, un clásico de la literatura estadounidense como es "Romeo y Julieta" del afamado escritor William Shakespeare.

Y para dar vida a la clásica pareja que defiende su amor a capa y espada, son los actores José Pablo Minor y Ana Valeria Becerril, quienes protagonizan "Romeo y Julieta, el Podcast". Producción de Óscar Uriel y Angélica Rogel en la que también figuran la actriz Mónica Dione a quien recientemente se le vio en "Si Nos Dejan" (2021) y en la segunda entrega de la recordada cinta mexicana "Sexo, Pudor y Lágrimas" (1999).

Así mismo el actor Pierre Louis, quien tuvo una participación en "SOS Me Estoy Enamorando" (2021) compartiendo créditos con Irán Castillo, Daniel Arenas y Jorge Salinas; y anteriormente en la serie de Netflix "Control Z" (2021) como Felipe "Pipe".

También participa Mauricio García Lozano, un actor y director de teatro y ópera egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. García Lozano ha participado también en series y películas como "Mientras el Lobo no Está" (2017) y "Asesino del Olvido" (desde 2021).

"Romeo y Julieta, el Podcast" ha salido a la par de la nueva plataforma ViX y ViX+ de la nueva fusión Televisa Univisión y consta de ocho capítulos. En tanto, fue el propio Óscar Uriel (experto en cine), quien explicó o que significa una nueva producción en formato de radio:

"Nos hemos dado a la tarea de que las nuevas generaciones puedan tener contacto con lo que consideramos una de las más representativas obras de William Shakespeare en una serie de podcasts lúdicos que mantienen el espíritu de la obra original".

Por su parte, Jorge Taboada, director de Televisa Digital indicó en un comunicado de prensa: "Vemos una tendencia creciente en la producción de podcasts, cuyo consumo se aceleró durante los tiempos de pandemia. Experimentar en este formato nos abre una puerta más para hacer lo que mejor sabemos hacer: contar historias que entretengan a la gran variedad de audiencias que hoy consumen contenido a través de nuestras plataformas digitales".

Las radionovelas, fue una de las formas de entretenimiento más exitosas de los años 40's, cuando la televisión apenas tenía sus comienzos, y ni siquiera se pensaba en las telenovelas que a la fecha, han cumplido aproximadamente 70 años. Incluso, a más de 80 años de su incursión en México, el hecho de contar historias a través de un podcast, busca revivir la época en la que la familia se reunía frente a la radio para escuchar las recordadas radionovelas como "Los Tres Mosqueteros" o "Kalimán".

Y de acuerdo a Héctor Elí, quien funge como director de la División Podcast de Televisa Digital, considera que el desarrollo del podcast en México, se convertirá en el segundo mercado más importante a nivel mundial en los próximos años.

"En México, el podcast se está convirtiendo en uno de los formatos preferidos por las nuevas generaciones, pero también por aquellos que experimentaron el apogeo de la radio. Dentro del top de los podcasts más escuchados siempre destaca el entretenimiento, rubro en los que nosotros nos especializamos".

"Romeo y Julieta, el Podcast", se estrenó el pasado 10 de febrero y está disponible en las plataformas de audio como más auge como son Amazon Music, Spotify, Acast, Google Podcast y Apple Podcast.

