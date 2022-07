Revelan que Rosy Ocampo seguirá produciendo más historias de la franquicia Vencer

Luego de cuatro telenovelas al hilo, que comparte una misma temática y a cuatro mujeres como las protagonistas, se ha revelado este miércoles, que la productora Rosy Ocampo seguirá haciendo más historias de la franquicia 'Vencer'.

Esto, luego del reciente estreno de "Vencer la Ausencia" (2022), la desgarradora historia de cuatro mujeres que tienen que lidiar con la ausencia de seres queridos y cuya historia no sólo se vive en ficción, sino que refleja en pantalla, la vida de miles y miles de televidentes que han atravesado por el mismo dolor de perder un ser querido sea en cualquier circunstancia.

No obstante, tras el éxito que han tenido las anteriores historias como "Vencer el Miedo" (2020), "Vencer el Desamor" (2020-2021) y "Vencer el Pasado" (2021), la creativa de Televisa ha dicho con anterioridad que tras encajar con éxito las historias de la franquicia 'Vencer' en la pantalla chica, ella seguirá trabajándolas mientras el público quiera.

Pero en una entrevista más reciente, Rosy Ocampo Reveló cuántas historias pretende llevar a la pantalla bajo el esquema de la franquicia Vencer: "Realmente una quinta entrega depende de la audiencia; nosotros tenemos planeado hasta la décima, hacer un telenovela de 'Vencer' por año, porque sabemos que el público la espera".

Así mismo continuó explicando: "Al público le gusta, son novelas cortas de 80 episodios de una hora. Nosotros como producción ya planeamos las que siguen, pero será el espectador quien decida. Nunca nos hemos confiado, al contario, siempre hacemos las cosas con la misma pasión, tengo un equipo de trabajo maravilloso".

Rosy Ocampo también dio el crédito a quienes se han encargado de hacer de las telenovelas de la franquicia Vencer, todo un éxito: "En la dirección están Benjamín Can y Fernando Nesme; también tengo unos productores fantásticos, porque escribir una telenovela original es más complicado que hacer una adaptación".

Por lo pronto, el pasado 18 de julio ha arrancado con éxito "Vencer la Ausencia" la cuarta telenovela al hilo que se ha posicionado como una de las producciones más vistas de la televisión abierta con alrededor de 3.3 millones de rating.

Y será en los próximos meses cuando Rosy Ocampo revele los detalles de una más de sus historias así como el título y elenco. El vídeo sobre las demás historias de la saga Vencer fue compartido por el Canal de YouTube ADJORI.

