Revelan la razón por la que el actor Xavier Marc habría saltado de un sexto piso

Fue el pasado sábado cuando la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el lamentable deceso del actor, Xavier Marc, por lo que las especulaciones con respecto a su muerte comenzaron a circular; y fue el periodista Carlos Jiménez habría saltado de un edificio.

"HALLAN MUERTO al ACTOR XAVIER MARC. El actor de 88 años aparentemente se arrojó desde un 6º piso en la Col. Rincón del Bosque @AlcaldiaMHmx. Paramédicos lo hallaron en una azotea vecina. Aunque buscaron ayudarlo, ahí murió.Personal de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX llegaron al punto", dice el tuit del reportero.

Por lo que ahora, Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor, fue quien aclaró los rumores de si el actor se habría lanzado del balcón de su departamento de un sexto piso.

“Yo no sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que tome una decisión así, les puedo decir que todos los que estábamos cerca de él estamos desechos, no sabemos realmente ni cómo actuar y bueno, efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero ya no está aquí”, explicó Furlong a la prensa durante el velorio del actor.

Igualmente, la directora de la Casa del Actor confesó que el reconocido actor por trabajos en telenovelas como Barrera de Amor, “Mundo de juguete” y “La mexicana y el güero”, y la serie de la Leyenda del Zorro, sufrió un viacrucis en los últimos días de su vida.

“Al dolor, al cansancio, a las pocas fuerzas que ya tenía, tenía muchos padeciendo una enfermedad que le quitaba la absorción del hierro, lo había estado haciendo transfusión de sangre, para que tuviera fuerza, hace 3 meses se cayó, y al caerse se rompió una vértebra, y de esa vértebra se le empezaron a romper 4 más, vivía en un estado de dolor terrible”, indicó Furlong.

Para finalizar, Yucita Furlong confesó que Xavier Marc, dejó una carta de despedida, sin embargo, el único que tuvo acceso a ella fu su pareja pero ahora esta está con las autoridades.

“Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, su esposo, su cónyuge, pero yo no tengo acceso a esa carta, es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso porque se quedó con las autoridades”.

Con pena @ANDIMexico comunico el fallecimiento del Actor, director y docente mexicano, #XavierMarc. Con una muy importante trayectoria en TV. A sus familiares y amigos condolencias sinceras �� Nos quedamos con su intensidad y gran talento !! ������ pic.twitter.com/K4QrHTSlMR — Claudia Arellano (@ClaudiaContigo) February 19, 2022

