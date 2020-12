Adela Noriega se desfiguró el rostro por eso se retiró, aseguran

Muchos rumores circulan entorno a la vida de actriz, Adela Noriega, y pese a que han pasado más de 11 años desde que la famosa desapareció del ojo público, ninguna de las historias de su misteriosa vida ha sido confirmada por la protagonista de Amor Real.

Y aunque desde hace años se comenzó a especular que Adela Noriega se había retirado del mundo del espectáculo, -justo cuando se encontraba en la cima de su carrera-, debido a una mala cirugía estética que se había practicado, la cual le habría provocado que su rostro se desfigurara y razón por la que tuvo que retirarse de las novelas, el rumor tomó fuerza recientemente.

Tanto el pasado como el presente de Adela Noriega sigue siendo un misterio para sus millones de seguidores que desean su regreso a la pantalla chica, y es que muchos de estos no han olvidado sus magisteriales participaciones en telenovelas como "Amor Real", "Quinceañera" y "Fuego en la Sangre".

Su talento y belleza logró impregnarse en sus fans que hasta hoy en día, lo único que quieren es ver triunfar a la actriz de nueva cuenta en telenovelas. Y aunque Adela Noriega ha sido muy reservada en su vida privada, no se ha salvado de estar en boca de todos por los chismes que circulan alrededor de ella.

Otro de los rumores más sonados y que ha mantenido en el ojo del huracán a la actriz de Televisa ha sido su supuesto amorío con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con quien se dice que tuvo un hijo y quien la habría mandado a vivir fuera de México.

Se dice que Carlos Salinas de Gortari habría convencido a la famosa actriz de alejarse del mundo de las telenovelas, sin embargo, ni él ni ella lo han confirmado. En su momento, la protagonista de Quinceañera aclaró que era falso que ella tuviera un romance con Gortaari y fue frente a las cámaras del programa de Cristina Saralegui donde señaló.

"Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro ex presidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Después ya me dio risa y ahora lo que me da es risa, porque yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas… Y por televisión no quedas embarazada", señaló Adela.

Y pese a que nunca se ha confirmado la relación entre el político y la actriz, Roberto Palazuelos, quien aseguró que Adela Noriega le gustó mucho pero que era terreno prohibido, sin mencionar nombres, sin embargo, sus declaraciones rápidamente se asociaron con Carlos Salinas de Gortari.