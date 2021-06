Revela Marlene Favela avances de La desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron

El elenco de la nueva telenovela de Televisa “La desalmada” calienta motores para el estreno del próximo 5 de julio por el Canal de las Estrellas y se ha dado a la tarea de mostrar los avances del melodrama en distintas plataformas.

Ahora fue el turno de la guapa Marlene Favela, quien reveló algunas nuevas imágenes de lo que se verá en esta mega producción encabezada por José Alberto Castro y protagonizada por Livia Brito y José Ron como la pareja principal.

La primera en dar a conocer la fecha del estreno fue la cubana Livia Brito, quien utilizó sus historias de Instagram para dar a conocer el tráiler de la telenovela, y ahora, es Marlene Favela quien toma ese rol y compartió con sus seguidores en la aplicación de la camarita un segundo avance de “La desalmada”.

“¡Qué alegría pertenecer a este gran proyecto! ¡Estoy segura que lo van a disfrutar tanto como lo estoy haciendo yo! #ladesalmada estreno 5 de julio 9:30”, escribió la actriz duranguense en su cuenta oficial, en la cual tiene, hasta el momento, 4.6 millones de seguidores.

Acompañando este texto, Marlene Favela compartió un video en el que se observa al resto del elenco en diversas escenas que ya fueron grabadas, y en especial a ella caracterizada como el personaje de Leticia, quien será la madre del protagonista, algo que le saltó al público pues entre ella y José Ron hay muy pocos años de diferencia.

“Este pueblo es chico, aquí todo se sabe… Los ricos siguen siendo los de siempre, los trabajadores saben su lugar y quedarse callados, aunque eso está por cambiar. Andan diciendo que a la mujer que le arrancaron el alma en una noche, ha vuelto, y le hierve la sangre por recuperar su alma”, dice una voz en off en el video mientras aparecen escenas de Marlene Favela, Livia Brito y compañía.

Los seguidores de la actriz de “Gata salvaje” inmediatamente reaccionaron a la publicación y algunos mencionaron que ella sería una mejor protagonista que Livia Brito, a quien no le perdonan lo rumores de que supuestamente se expresa muy mal de los mexicanos siendo que vive en el país desde hace varios años.

“Serías una mejor protagonista de esa historia”, “Se ve súper. Lo único malo es la protagonista por lo que mucha gente no creo que la vea”, “’La desalmada’ tenia que ser Marlene Favela”, “Sería buen proyecto, la vería por ti, me encantas como actriz PERO está la Brito y entonces lo siento, pero no volteare a verla”, “Qué mal que Televisa haya olvidado lo de Livia Brito”, “Por fin, novelas como la de antes”, “Ya hacía falta una novela buena”, fueron algunos de los comentarios.

“La desalmada” comenzó grabaciones hace unos meses en una hacienda de Hidalgo y significa el retorno de Marlene Favela a la pantalla chica luego de haberse retirado unos años para dedicarse a su familia y matrimonio, una relación que finalmente no funcionó y hoy está de vuelta.