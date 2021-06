Revela Ariadne Díaz lo que sufrió tras encarnar a Marianela en Llena de Amor

A once años de la telenovela Llena de Amor de Televisa protagonizada por Valentino Lanus y Ariadne Díaz, la famosa actriz de 34 años reveló los problemas de salud que sufrió tras interpretar al personaje de Marianela en está historia de amor que logró conquistar no solo a México si no a diversos países del mundo.

Fue en el 2010 cuando Ariadne Díaz y Valentino Lanus conquistaron al público con sus personajes de Marianela Ruiz y de Teresa Pavón / Victoria de la Garza Montiel y Emanuel Ruiz y de Teresa Curiel / Lirio de Plata, sin embargo, aunque para la originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, esté proyecto marcó su carrera también tuvo que sufrir algunos problemas de salud a consecuencia de la botarga que usaba para la caracterización de su personaje.

Basta recordar que Marianela era una joven que sufría día con día del sobrepeso y para dar más credibilidad al personaje, la actriz de Televisa debió usar una botarga que pesaba ocho kilos durante los primeros 206 capítulos de la novela, pues en el resto de los episodios lució tal cual es.

Lee también: De ladito y con bañador negro, Ariadne Díaz vuelve a impactar con sus cachetes

“Era una botarga muy pesada, de ocho kilos (17 libras), y en aquel entonces grabábamos en jornadas muy largas, de toda la semana, a veces hasta sábados y domingos, y yo con la botarga. Fue muy pesado, pero finalmente me llevé la bonita experiencia de que en el camino conocí a mucha gente linda”, señaló Ariadne Díaz durante una entrevista a TVyNovelas.

Y pese a lograr el objetivo, con el paso del tiempo el cuerpo de la jaliciense sufrió los estragos del peso que traía a diario; comenzaron los problemas de Salud. “Pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando”, recordó la estrella de telenovelas de Televisa.

Pero no fue todo, ya que la esposa de Marcus Ornellas recordó que además sufría de unos intensos dolores de espalda por lo que le echaba la culpa a las horas que pasaba de pie, sin embargo, era el peso de la botarga. “La botarga no sólo era pesada, era muy estorbosa e incómoda, aparte, todas las ‘lonjitas’ estaban hechas de arroz para que tuvieran como la caída, pero cuando empezó la segunda fase, donde ya no usaba la botarga, se me quitaron los dolores de espalda, y dije: ‘No era de estar parada, realmente sí era muy pesada la botarga’”, señaló a TVyNovelas.

Lee también: El problema de salud que le impide a Verónica Castro regresar a la televisión

Ariadne Díaz también aprovechó la entrevista para confesar que gracias al éxito de Llena de Amor, la historia se extendió y se tuvieron que grabar más episodios. “Fue una telenovela compleja, complicada, porque duró muchísimo”, contó.