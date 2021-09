Retransmitirán exitosa telenovela de Lucero, Carinha de Anjo

Para nadie es un secreto que Lucero es una súper estrella no sólo en México, sino en diferentes países de Iberoamérica, y en especial en Brasil le tienen una devoción especial a la actriz mexicana, quien en 2016 protagonizó “Carinha de Anjo”, la cual fue un remake de la telenovela “Carita de ángel“, producida por Televisa.

Aunque Lucero en ese momento se encontraba en un break en su carrera en televisión, aceptó gustosa participar en “Carinha de Anjo” para demostrar agradecimiento hacia su público brasileño y esta telenovela tuvo tal éxito que 5 años después la retransmitirán.

El canal SBT, que produjo este remake para Brasil, será el encargado de retransmitir la exitosa telenovela de Lucero a partir del próximo 4 de octubre en horario de 20:30 horas, tiempo del país sudamericano, y ha generado gran expectativa.

“Carinha de Anjo” se transmitió originalmente del 21 de noviembre de 2016 al 6 de junio de 2018 y Lucero interpretó a Teresa Rezende Lários, la madre de la pequeña Dulce María, a quien dejó huérfana al morir en un accidente cuando su hija tenía apenas tres años, sin embargo no desparece del todo.

En la telenovela brasileña, el personaje de Lucero sigue presentándose a Dulce María mediante sueños y funciona como una especie de ángel de la guarda, pues siempre está pendiente de su hija aunque físicamente ya no esté en su mundo.

La fama de Lucero en las telenovelas y en la música la ha convertido en una de las artistas más queridas por el público latinoamericano, por lo que su participación en “Carinha de Anjo” significó un gran impulso para esta historia y llevó al éxito a la producción, al grado de que en este 2021 se volverá a retransmitir.

En su canal de YouTube, Lucero se ha referido en varias ocasiones a esta telenovela y cómo fue que el proyecto llegó a sus manos, además de reconocer que sí representó un reto para ella dado que los libretos estaban en portugués y ella no hablaba ese idioma con fluidez.

“Soy muy afortunada de haber estado en esa historia. Yo tenía muchos años de no ir a Brasil, cuando hice la telenovela ‘Chispita” fui invitada a varios programas, grabé canciones en portugués y quedé fascinada con ese país… Me invitaron al Teletón de Brasil y me ofrecieron hacer esta telenovela allá en portugués pero les dije que no hablaba ese idioma, había aprendido algunas cosas para comunicarme pero no como para hacer una telenovela. Sin embargo, me dijeron que lo aprendería rápido“, comentó Lucero en un video de YouTube.

“’Carita de ángel’ era la versión de ‘Mundo de juguete’, telenovela por la que yo soñé en la vida con ser actriz. Interpreté a Teresa, la mamá de la protagonista que tristemente muere en el primer capítulo pero se sigue apareciendo en los sueños de la hija y le comparte consejos, cantan canciones… Fue un guion muy bonito y una de mis telenovelas favoritas“, sostuvo la actriz mexicana, quien llevaba cuatro años sin grabar una novela desde “Por ella soy Eva”.

