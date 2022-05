Renovada y con nuevo look llega Angelique Boyer a pasar la estafeta a Vencer la Ausencia

Tras unas largas vacaciones en Europa donde junto a su novio Sebastián Rulli y el hijo del actor -Santiago Rulli Galliano-, visitaron países como España y Francia para ver a sus familiar, la actriz Angelique Boyer llegó a México hace unos días para iniciar con las grabaciones de la telenovela "Vencer la Ausencia", la cuarta entrega en la línea de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer", y luego de haber hecho un en vivo en su primer día de aparición en las locaciones, dio una entrevista al programa "Hoy", al que contó su felicidad por estar de regreso para dar la estafeta:

"Así es, se siente increíble ser parte de la familia Vencer, haber terminado un proyecto tan entrañable con un equipo maravilloso, y ahora volver con ese mismo 'Vencer' a pasar una estafeta de amor, de mucha empatía, de mucha sororidad, todo lo que aprendimos durante 'Vencer el Pasado', compartirlo con mis compañeras y que de alguna manera ellas vivan esta experiencia de la misma manera en que yo la viví, que fue maravilloso el hecho de conectar con el público con este tipo de mensajes".

Además, Angelique Boyer expresó al reportero Jorge Ugalde, su satisfacción de haber visto a los suyos y convivir un buen rato con ellos, pues no es la primera vez que la actriz de origen francés se de una escapada a la tierra que al vio nacer:

Lee también: Angelique Boyer causa alboroto en reencuentro con Ariadne Díaz en grabaciones de Vencer la Ausencia

"Y regresamos con el corazón lleno de amor, por parte de la familia Rulli Boyer, a ambas familias pudimos disfrutar y vivir momentos increíbles, ver a nuestros 'viejos' con salud, eso es lo que llena nuestro corazón e infinitamente agradecida de compartir la vida con Sebastián".

La aclamada estrella de televisión y novelas de Televisa, Angelique Boyer contó cómo se vive la situación después de la pandemia, del otro lado del mundo, pues con las medidas de restricción más relajadas, las cosas han cambiado un poco:

Lee también: La épica foto de Angelique Boyer y Aracely Arámbula: "Felices los cuatro"

"Si, yo creo que hasta los que de pronto eran un poco más ariscos, ya están sintiendo la necesidad de ese contacto y se agradece muchísimo. En Europa ya están quitando el cubrebocas también; es una sensación extraña pero tan liberal que se siente muy bien, espero que pronto estemos nosotros en ese lado del Covid".

En cuanto a la convivencia que tuvo con el hijo de su pareja, el histrión argentino Sebastián Rulli y de la también actriz Cecilia Galliano, la protagonista de telenovelas dijo:

"Santi es un tipazo, está creciendo a granel, y es increíble verlo en esta etapa, compartir con sus primos, con su familia a la que dejó de ver tanto tiempo; es muy lindo verlos en sus distintas etapas juntos, así que también disfrutando mucho de eso y agradecida por la oportunidad de ser parte de eso".

Y después de entregar la estafeta como una de las protagonistas de "Vencer el Pasado" a las actrices protagónicas de "Vencer la Ausencia", todo parece indicar que Boyer podría ser quien encabece la mini serie "Más Allá de Ti", que también estará a cargo de Rosy Ocampo.

Al momento, no hay nada definido pero Angelique Boyer ha dicho que quiere dejar descansar su imagen en la televisión con el fin de no aburrir a los televidentes, o hasta que le llegue un proyecto que realmente le llame la atención y éste podría ser uno de ellos. Se sabe que la serie será producida para ViX, la nueva plataforma de streaming de Televisa Univisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!