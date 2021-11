Tras 16 años de su lanzamiento y su reestreno a través de la señal de Azteca Uno, los actores Sergio Basáñez y Margarita Gralia tuvieron un reencuentro y tras hacerlo público en redes sociales, la pareja de actores sigue causando gran furor.

Y es que, ¿Quién puede olvidar a la pareja conformada por la distinguida señora Paz Achaval-Urien Bustamante y el guardia de seguridad Juan Manuel Aguirre en la telenovela "Amor en Custodia"? Pues luego de reestrenarse el pasado 11 de octubre y de haber provocado una total revolución entre los fanáticos de la historia, Sergio Basáñez y Margarita Gralia han vuelto a reencontrarse.

Fue el pasado lunes 15 de noviembre que ambos actores aparecieron juntos en una postal, resultado de una reunión entre amigos, y mientras ambas estrellas de la televisión compartieron la postal en sus perfiles e Instagram, el también actor de "La Desalmada" (2021), indicó que el reencuentro ocurrió entre otras famosas celebridades.

"Los amigos que se convierten en familia , gracias por estar siempre. @amarantaruizoficial, @anettemicheltv @margarita_gralia.oficial, @linetpuente, @gregjime", se lee en la descripción de su postal.

Pero no pudo dejar de compartir otra foto más del recuerdo con la actriz de 66 años, cuya postal guarda tantos recuerdos vividos entre ambos y para la que escribió: "Nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo, Richard Bach. Amiga siempre es un placer verte! @margarita_gralia.oficial".

Por su parte, la también actriz de cine, no dejó pasar la oportunidad de compartir el momento que siempre resulta agradables a los ojos de los fans de "Amor en Custodia" una clásica historia de amor que ha logrado enamorar a chicos y grandes.

"Siempre es un placer encontrarme con mi querido Sergio. Nuestra amistad es enorme y nuestro cariño más", escribió Margarita Gralia, tras reencontrarse también con amigos como Anette Michel, Amaranta Ruiz, Linet Puente y Gregorio Jiménez entre otros.

Entre tanto, con su regreso a las pantallas de TV Azteca, ambos actores están rompiendo con los niveles de audiencia de la televisora del Ajusco, compartiendo créditos con Paola Núñez y Andrés Palacios como la segunda pareja protagónica del melodrama de lunes a viernes a las 4:30 pm por Azteca Uno.

