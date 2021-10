A pesar de su juventud, Renata Notni tiene una carrera de 15 años en la televisión, la cual empezó cuando apenas tenía 11 al participar en “Código Postal”, que significó su debut en telenovelas en 2006, sin embargo, en sus inicios no todo fue fácil y la famosa reveló que una actriz la hizo llorar en el set de un melodrama.

En una entrevista que concedió a Aurora Valle para el programa “Confesiones”, del canal Tlnovelas, Renata Notni contó la anécdota cuando grababa “Un gancho al corazón”, producida por Angelli Nesma Medida para Televisa en 2008, donde una de las actrices del elenco le gritó y la hizo llorar en el foro.

En aquel entonces, Renata Notni contaba apenas con 14 años de edad y recuerda perfectamente ese momento pues su madre estaba en el set y salió a defenderla, armándose una ligera discusión por la actriz que la hizo llorar en dicha telenovela.

Lee también: Timothee Chalamet y Zendaya aparecen como protagonistas de telenovela de Televisa

Durante la charla con Aurora Valle, Renata Notni comentaba que nunca había recibido un regaño fuerte por parte de algún director, ni le habían faltado al respeto, simplemente sí había tenido algunas llamadas de atención pero todo dentro del marco de la cordialidad.

Sin embargo, reveló que cuando tenía 14 años y grababa “Un gancho al corazón” un día una actriz empezó a gritonearle sin sentido y la hizo llorar, y, pese a que es un recuerdo muy vívido, Renata Notni no quiso revelar el nombre de esa actriz, pero sí dijo que quizá estaba “bipolar”.

Lee también: Cuando Sara Maldonado y Mariana Seoane se agarraron a cachetadas en Tormenta en el paraíso

“Una vez sí me pasó con una actriz, que no voy a decir nombres porque luego… Pero yo estaba super chiquita, justo en la novela que hice con Sebastián (Rulli), era mi papá. Yo tenía, no sé, 14 años, y una actriz me gritoneó horrible, me hizo llorar en el set y estaba mi mamá ahí y pues se le puso como… se pelearon, fue todo un show”, comentó Renata Notni.

La actriz de la serie “El Dragón” señaló que no había un motivo para que su compañera de elenco se comportara de esta manera: “Me gritó porque ella estaba un poco bipolar, según yo, tiene un carácter muy fuerte, es una persona un poco complicada, y era una escena donde yo le tenía que dar réplica, hicieron mi lado primero y cuando iban a hacer su lado yo le tenía que dar réplica y justo se me cayó el apuntador en ese momento…”.

Renata Notni indicó que cuando se le cayó el chícharo ella se agachó a recogerlo, se distrajo y no le dio el pie para que su compañera iniciara su parte, y ello bastó para desatar su enojo: “Y bueno, haz de cuenta que le había hecho la peor grosería de su vida y se quita el apuntador como loca y me empieza a gritonear ‘eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar…’”.

La actriz recuerda que tenía 13-14 años y se quedó pasmada y comenzó a llorar: “Nunca me lo esperé y me salí corriendo directo al camper, al camerino, y cuando mi mamá me vio me dijo ‘¿qué pasó?’, y un compañero le dijo y fue mi mamá y bueno, no te quiero ni contar… fue traumático para mí porque estaba muy chiquita”.

Síguenos en