Remake de Los Ricos También Lloran tuvo un proceso "arqueológico"

Ante el próximo estreno del remake de la telenovela "Los Ricos También Lloran" el productor venezolano Carlos Bardasano, revela que la nueva versión se hizo bajo un proceso arqueológico, debido a que él y su equipo de producción e encargaron de revisar cada una de las versiones que se han hecho de esta historia para extraer la esencia de los personajes, según contó a EFE.

"Fue un proceso de 'arqueología', nos fuimos un poco atrás, a la esencia de la historia y ésta son dos radionovelas, vimos todas las opciones para tener claridad de los personajes y poder caracterizar a la familia Salvatierra, pero nuestra historia nace de la versión de la radio", asegura Bardasano.

La telenovela, que se estrenará el 21 de febrero, por el canal Las Estrellas (y en verano en Estados Unidos por Univision), es la tercera versión que la empresa mexicana Televisa lleva a cabo del melodrama homónimo.

En 1979 los actores Verónica Castro y Rogelio Guerra encarnaron la historia de amor de Mariana y Luis Alberto, mientras que Thalía y Fernando Colunga hicieron lo propio en “María la del Barrio” estrenada en 1995.

El trabajo que este grupo de actores llevaron a cabo en sus épocas, ha hecho de la historia un clásico de la televisión mexicana cuyo impacto fue mundial. Esto hizo que para Bardasano fuera todo un reto encabezar una historia tan querida por el público.

"Abordamos el proyecto con mucha emoción y un poquito de miedo por la montaña que íbamos a tener que escalar, sin duda es algo que infunde bastante respeto pues es una de las obras maestras de la televisión", asegura el productor.

Ahora los protagonistas de la telenovela son Claudia Martín, en el papel de la carismática y amorosa, pero humilde, Mariana, mientras que Sebastián Rulli encarnará a Luis Alberto Salvatierra, un cotizado soltero de la alta sociedad.

No obstante, para modernizar la historia original de Inés Rodena, Bardasano tuvo a bien generar nuevas directrices en las vidas de ciertos personajes, para ofrecer así una nueva experiencia al espectador.

"Agregamos muchas tramas que no existían en la versión de radio, el más claro es que el patriarca del protagonista está divorciado y se ha vuelto a casar, a partir de esto se generan conflictos de la familia Salvatierra", contó.

Además, dijo que también llevaron el melodrama "al plano empresarial de la familia, se cruzan intereses de negocios con relaciones familiares y también hay una tragedia familiar por la muerte del hermano de Luis Alberto".

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

"Los ricos también lloran” evidentemente trata las diferencias en las clases sociales de sus protagonistas; sin embargo, Bardasano asegura que una de sus intenciones era profundizar en más temas que simplemente la condición económica de sus personajes.

"Nosotros tratamos de mostrar un tema de contraste, no solamente socioeconómico sino que muchas veces vemos que no todo lo que brilla es oro. A pesar de que Mariana perdió a su mamá, a su madrina y todos sus problemas, a ella la ves optimista, entra a este mundo (de la familia Salvatierra) a cambiarles la vida a través del amor", explica.

GUIÑOS AL PASADO

La versión impulsada por TelevisaUnivision promete tener referencias a las historias de Castro y Thalía. Y una de las más esperadas es la icónica escena de "la maldita lisiada", protagonizada por Soraya Montenegro y que fue interpretada en 1995 por la ctriz mexicana Itatí Cantoral y que en esta versión es encarnada por Fabiola Guajardo.

Además, otro de los guiños que tiene esta versión, es la participación de Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, en la canción principal "Tú me reviviste", en donde comparte créditos con la cantante Lucero. EFE

Con información de Mónica Rubalcava MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Carlos Bardasano

