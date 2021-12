Remake de Hasta que la plata nos separe, sería próximo proyecto de Carmen Villalobos

Si el 2021 fue fructífero en la carrera de la actriz Carmen Villalobos, tras ser la novia celosa de William Levy dentro de la ficción de la última versión de "Café con Aroma de Mujer", el 2022 vendría con nuevos proyectos para la actriz colombiana, quien a sus 38 años, ha demostrado que no tiene límites y por eso se ha posicionado como una de las favoritas en el gusto del público.

Su próximo proyecto, obedecería a una nueva versión de la telenovela argentina "Hasta que la plata nos separe" (2006) que en su momento fue protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera. Y su pareja protagónica podría ser interpretada por el actor colombiano Sebastián Martínez.

Pues luego de que la historia original, escrita por el finado genio de la pluma Fernando Gaitán -QEPD-, quien fuera el creador de "Yo soy Betty, la fea" (1999), fuera realizada en México por Emilio Larrosa, bajo el título de "Hasta que el dinero nos separe" (2009) protagonizada por Itatí Cantoral, Pedro Fernández y Víctor Noriega, 2022 podría ser una nueva oportunidad para la historia.

La noticia ha salido de boca del periodista colombiano Carlos Ochoa, quien en su cuenta de Instagram, habría dado los detalles de dicha producción que sería producida por RCN y Telemundo Internacional que llevaría por nombre el mismo, "Hasta que la plata nos separe".

Otro de los pormenores revelados es que mientras Carmen Villalobos conduce el programa de tv "Escuela Imparables" por la señal de E! Online Latino, y Sebastián Martínez viene de hacer la serie "Enfermeras" (2021) para Telemundo como él mismo, las grabaciones podrían arrancar el próximo 11 de enero de 2022.

Incluso, el periodista colombiano ha dicho que es por eso que se le ha visto a Carmen Villalobos en los estudios de RCN donde coincidió con sus amigos de "Sin senos sí hay paraíso" (2016), además de que fue ella misma, quien en una de sus historias de Instagram, dijo que había terminado unos ensayos, mismos que podrían haberse referido a su participación de la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe".

Carlos Ochoa revivió el antecedente de que el remake de la historia colombiana había estado congelada pero que para antes de que se acabe el 2021 podría retomarse con las etapas de castings y demás detalles para finalmente arrancar con las grabaciones la segunda semana de enero de 2022.

Por otro lado, el experto en telenovelas mostró en su vídeo, un folleto en el que aparecen todos los vendedores de autos de "Colombia Autos", como se llamaba la concesionaria que en 2006 fue el punto central de los vendedores y los protagonistas de la historia que tanto ha gustado en Colombia y México.

