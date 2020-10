Regresa a México La Reina del Sur y así festeja su cumpleaños

Kate está en la Ciudad de Guadalajara, donde participará en dos obras de teatro. Mencionó que existía la posibilidad de aparecer de manera animada, en un videojuego alusivo a la vida del narcotraficante, usando su imagen. “No me han dicho nada, pero me parecería muy chistoso. No (me molestaría) para nada, me da igual. Si está divertido, qué bueno que lo saquen”, dijo la actriz respecto al hecho de proceder legalmente en caso de que su imagen sea usada para dicho videojuego, “Bueno, tendrían que preguntarme, desde luego”. Mencionó Kate.

En la presentación de la nueva obra de teatro, Ley de filmaciones de Jalisco, la empresaria y productora, tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación, ante quienes demostró interés para que en el país se realicen más proyectos nacionales e internacionales de filmación usando las locaciones que ofrece México.

Kate asegura que si se filma y usan las locaciones de México, impulsaría el cine y la cultura, asuntos que el Gobierno de México ha abandonado y se ha visto afectado por las reducciones de fideicomisos destinados al impulso del arte en nuestro país. “El gobierno nunca apoya al cine y al arte, como que siempre lo han dejado a un lado y con esta iniciativa podemos traer más producciones no sólo de México sino también de Hollywood que se vengan para acá”, indicó sobre el proyecto denominado “Filma en Guadalajara”.

En días pasados Kate del Castillo anunció una tercera temporada de "La reina del sur".

La actriz señaló que la demanda que interpuso en contra del gobierno mexicano “sigue adelante”, luego de toda la problemática que se vivió después de su visita al narcotraficante, en compañía del Actor Sean Penn, dijo “La demanda sigue en pie, ahí vamos pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre”.

Kate dio las gracias a los proyectos que existen para apoyar al cine, pues realizó la producción de dos películas; “Llegó la revolución, señores”, cinta basada a los corridos de su padre, el actor Eric del Castillo, proyecto que Kate desea vender a una plataforma de contenidos vía streaming.

“Es una producción del espectáculo de mi papá que quiero quede como su legado, de los corridos, que tiene 40 años haciéndolos, que hablan de la Revolución Mexicana y de lo que somos como mexicanos y de una manera increíble”, menciono Kate del Castillo.

La actriz, productora y empresaria, es muy querida por el pueblo mexicano, gracias a sus decenas de actuaciones en la pantalla chica; obteniendo su primer protagónico en el año de 1992, la cuál fuera la novela “Mágica Juventud”, producción de Héctor Soberon, en 1995 participo en la telenovela “Imperio de cristal”, estuvo nominada como Mejor Actriz Juvenil, en los Premios TVyNovelas, por su participación en la inolvidable novela “La Mentira” en el año de 1999.

Regresa a México La Reina del Sur. Foto: Captura de Instagram

Hoy es cumpleaños de la actriz y lo celebró la noche de ayer en la ciudad de Guadalajara, en compañia de amigos y seres queridos, dijo estar feliz de poder celebrar su cumpleaños en su pais.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.