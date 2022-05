Recuerda Ana Martín la telenovela Amor Real con inédita foto

Hace 19 años, Ana Martín tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Carla Estrada en la telenovela "Amor Real" y este 2022, la primera actriz recordó su participación en el melodrama con inédita foto en vestidazo de época, cuando dio vida al personaje de Rosario Aranda.

"Amor Real" ha sido una de las telenovelas de época que más se ha quedado "tatuada" en el gusto del público y no sólo de éste, si no de los actores que participaron en aquella historia; por ello, Ana Martín ha traído al presente una de las fotos con las que más recuerda aquellos días de foro y grabaciones en las locaciones que fueron parte de la romántica historia de época.

Ana Martín utilizó su cuenta de Twitter -en la que se ha vuelto toda una sensación a sus ya 76 recién años cumplidos-, y compartió la postal en la que se le puede ver portando con elegancia y clase el atuendo de época conformado por una blusa blanca de manga larga con puño y cuello alto con encaje, así como un faldón azul celeste de chantú.

Pues la carismática actriz, mostró, además de todo, su clase y esa personalidad tan encantadora que posee y por la que hace realidad cualquiera de sus personajes en cine, televisión (melodramas o series), teatro o cualquier plataforma, en la que participe, desde hace 60 años, tiempo que tiene trabajando en el medio artístico.

Y es que, el romanticismo que transmitía el triángulo amoroso conformado por la recordada actriz Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas, daba para soñar con el amor, pero también para sufrir junto a ellos las decepciones amorosas que surgían, dadas las circunstancias de haber una sola chica para dos apuestos galanes.

Y ese romanticismo de las mujeres y gallardía de los hombres, también se reflejaba en el vestuario que se utilizó en la producción de Carla Estrada para Televisa, que además utilizó locaciones impresionantes que aprovechó al máximo para darle vida a la historia de amor entre Matilde Peñalver y Beristáin Curiel de Fuentes-Guerra (Noriega), Manuel Fuentes-Guerra Aranda (Colunga) y Adolfo Solís Gallardo / Felipe Santamaría (Islas).

"Amor Real", escribió el pasado 19 de mayo Ana Martín tras compartir su foto en su cuenta de Twitter, la inédita fotografía con la que dio vida a Rosario Aranda. Por lo que la actriz de 76 años, ha recibido gratos comentarios sobre su postal; algunos de ellos se leen:

"Woooow señora bonita, qué preciosa se ve usted con ese vestido que le sienta muy bien debido a que el porte y la personalidad suya irradia como el sol, felicidades", "La mejor novela, y su papel excelente, más cuando lloraba sin poderle decir a Manuel que era su hijo, cuando le dispararon. Una novela inolvidable".

O "Hermosísima. Y en todas las novelas que ha participado en cada una de sus facetas espectacular", "Hermosa como siempre y entregando todo en cada personaje que ha interpretado", "En todas, pero en todas es extraordinaria, es una excelente actriz de primera, felicidades!!!", "Justo ahora la estoy viendo por enésima vez!!!! Y cada que muere doña Rosario lloro!!! Sin lugar a dudas, una de mis telenovelas favoritas!!!".

